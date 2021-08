Buslijn Aalten-Bocholt officieel geopend

Deel dit bericht













AALTEN/BOCHOLT(D) – Vanaf 20 augustus 2021 kan iedereen vanaf station Aalten met de bus naar Bocholt (D) rijden en omgekeerd. De bus rijdt van maandag tot en met zaterdag één keer per uur.

Feestelijke 1e rit

De eerste passagiers van de op 20 augustus officieel geopende buslijn waren bestuurders van beide buurlanden. Martin Veldhuizen, wethouder Mobiliteit gemeente Aalten: “Het is een enorme aanwinst om nu per bus de grens over te kunnen steken voor werk of bezoek aan elkaars voorzieningen zoals winkels of zwembaden. Bovendien zijn de twee spoorlijnen nu via openbaar busvervoer verbonden, waardoor de OV-reiziger ook verder het land in kan.” Rens Steintjes, voorzitter thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid van 8RHK ambassadeurs: “Een lang gekoesterde wens in de Achterhoek gaat vandaag in vervulling.” De burgemeester van Bocholt, Thomas Kerkhoff, was vanuit Duitsland aanwezig.

Kaartje kopen

De Duitse busmaatschappij Stadtbus Bocholt verzorgt het vervoer op het traject. Passagiers kunnen in de bus met contant geld een kaartje kopen, de OV-chipkaart is niet geldig. Voor de rit gelden de Duitse tarieven: Een kaartje kost 2,20 Euro en een retour dagkaart (geldig vanaf 9:00u) 3,90 Euro, maximaal drie kinderen mogen dan gratis mee. Van Aalten naar Bocholt reizen duurt totaal 20 minuten. De belangrijkste stops zijn: Station Aalten, Zwembad Bocholt (Bahia-Bad), Busstation Bocholt nabij de binnenstad (Bustreff) en Station Bocholt. Jan van der Meer, gedeputeerde openbaar vervoer van provincie Gelderland: “Mensen in de grensstreek reizen over en weer. Door deze buslijn wordt dit gemakkelijker. Openbaar vervoer -ook grensoverschrijdend- is een prima en duurzaam alternatief. De auto kan blijven staan.”

Van proef naar vaste lijn

Tussen 2 december 2017 en 30 april 2018 reed bij wijze van proef buslijn C11 tussen Aalten en Bocholt. De proef was een succes. Gemiddeld reden 2500 passagiers per maand met deze bus mee. Dit aantal bleef groeien. Kreis Borken, Stadt Bocholt, Stadtbus Bocholt, Arriva, provincie Gelderland en 8RHK ambassadeurs werkten samen om de buslijn te heropenen.