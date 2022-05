Voor eigen publiek doet hoofdmacht Grol zichzelf tekort

GROENLO – “Wij hebben onszelf enorm tekortgedaan en dat ook nog eens in eigen huis op het sportpark Den Elshof in Groenlo ten overstaan van onze trouwe Grol-aanhang. In de eerste helft waren wij heer en meester en hebben bewerkstelligd dat tegenstander Wijhe ’92 niet verder kwam dan twee nietszeggende doelpogingen, die door goalie Wessel Baarslag simpel gepareerd konden worden. Maar daar staat tegenover dat wij in het tweede bedrijf van deze wedstrijd de rekening gepresenteerd kregen van het toen opportunistisch spelend Wijhe ’92, dat goed begrepen had dat een voetbalwedstrijd niet in één helft, maar in twee helften wordt beslist. Al met al hebben wij onszelf op een meer dan pijnlijke manier in de voet geschoten en dientengevolge onnodig twee kostbare wedstrijdpunten ingeleverd.” De reactie van hoofdtrainer William Krabbenborg van Grol na afloop van het 20e competitieduel in het voetbaljaar 2021-2022 in de tweede klasse J van de KNVB.



En een terechte conclusie, want daar waar Grol het heft in handen had en in de eerste helft leek af te gaan op een glorieuze overwinning op tegenstander Wijhe ’92, was er in de tweede helft sprake van slechts paniekvoetbal, dat uiteindelijk twee kostbare punten kostte. Natuurlijk mag en moet zelfs hierbij worden aangetekend dat Grol beschikt over een erg jonge, kwalitatief hoogstaande selectie, waaraan de club en in het bijzonder de eigen, trouwe aanhang nog veel plezier kan beleven. Maar hetgeen afgelopen zondag in de tweede helft ten toon werd gespreid, mag daarbij als geen enkele graadmeter worden aangemerkt. Terwijl iedereen bij rust onder het genot van een kop koffie, thee of mogelijk iets anders rekening had gehouden met een riante overwinning, pakte het in de tweede 45 minuten geheel anders uit. Terwijl tegenstander Wijhe ’92 extra gewapend, lees gemotiveerd de kleedkamer uitkwam, leek de Grolequipe te denken de volle buit reeds binnen te hebben.

Grol ging van start zonder onder anderen de geblesseerde spelers Siebe Lantink, Mark te Winkel, alsmede de langdurig geblesseerden Wouter Pillen en Wouter Rexwinkel. Aan de start van deze competitiewedstrijd was weinig of niets aan te merken. Zo werden er in beginfase goede kansen gecreëerd via onder anderen Tycho Riteco, Luc Berentsen en Tiem Rots, die helaas geen doelpunt tot gevolg hadden. Toch wist Grol in het eerste bedrijf, en dat geheel verdiend te scoren. Het was Luc Berentsen, die een strafschop onberispelijk binnen schoot na een overtreding van Wijhe ’92 binnen het strafschopgebied op Tiem Rots.

Echter na rust kreeg Grol, zoals gezegd te maken met een totaal herboren Wijhe ’92, die van meet af aan de Grol-elf onder een fanatieke druk zette met alle gevolgen van dien. Daar waar de tegenstander alle voorhanden hebbende wapenen in de strijd gooide, hetgeen al snel resulteerde in een vlammend schot op de paal, ging Grol enigszins te gemakzuchtig om met de door de gasten ingezette tegenaanval. Wat restte was niet alleen de gelijkmaker van de voet van Max Kiekebosch en het hoofd van Tim Liefers, ook werd het verdere verloop van de wedstrijd aan de Grolzijde gekenmerkt door totaal verkeerde spelopvattingen, waarbij de totale teamorganisatie ontbrak, hetgeen gepaard ging met tal van misverstanden. En dit alles leidde uiteindelijk tot een 1-1 gelijkspel in plaats van een triomfantelijke overwinning. Aan Grol is het nu de beurt om zich aanstaande zondag te revancheren ten koste van in dit geval medekoploper Bon Boys in Haaksbergen.

Programma Grol 1

Dinsdag 3 mei a.s. speelt Grol 1 om 20.00 uur op het sportpark Dichteren van de V.V. VIOD in Doetinchem de halve finalewedstrijd in de strijd om de Achterhoek Cup 2022. Tegenstander is SDOUC uit Ulft onder leiding van hoofdtrainer Jan Vreman.

Aanvang: 20.00 uur.

De andere, reeds gespeelde halve finale tussen SC Varsseveld en FC Trias is door de ploeg uit Varsseveld met 1-0 gewonnen.

De finale vindt plaats op zaterdag 25 juni, ’s avonds om 19.00. De winnaar van de Achterhoek Cup mag vervolgens op een nader te bepalen datum een wedstrijd spelen tegen eerstedivisionist De Graafschap uit Doetinchem.

Wat betreft de competitie in de tweede klasse J van de KNVB, staat voor zondag 8 mei a.s. de uitwedstrijd op het programma tegen medekoploper van dit moment: Bon Boys uit Haaksbergen. Er wordt zondag op het sportpark De Heurne afgetrapt om 14.00 uur.

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

42. min. 1 – 0 Luc Berentsen (penalty)

62. min. 1 – 1 Tim Liefers

Scheidsrechter: Harrie Reintjes uit Didam.

Gele kaarten:

Grol: Rico Lammerdink, Mark Hietland, Tiem Rots

Wijhe ’92: Gijs Blanke en Stefan Hollegien

Opstelling Grol:

Wessel Baarslag, Mart Willemsen (80. Jordy Schutten), Max de Vries, Mike Kempers, Eduardo de Sousa Cavalcante, Rico Lammerdink, Ramon Landewers (75. Mark Hietland), Tiem Rots, Luc Berentsen, Mick Wissink (86. Mart Zieverink) en Tycho Riteco.

Uitslagen 2J

Grol – Wijhe ’92 1 – 1

BWO – Schalkhaar 1 – 1

ATC ’65 – NEO 1 – 2

Achilles ’12 – Lemelerveld 6 – 2

Bon Boys – Vogido 6 – 2

Barbaros – Eilermark 2 – 3

SDC ’12 – FC Suryoye 3 – 0

Stand 2J

1. NEO 20 – 44

2. Bon Boys 20 – 44

3. Achilles ’12 20 – 37

4. Grol 20 – 35

5. Eilermark 20 – 34

6. Schalkhaar 20 – 28

7. SDC ’12 20 – 28

8. FC Suryoye 20 – 27

9. ATC ’65 20 – 26

10. BWO 20 – 25

11. Lemelerveld 20 – 23

12. Wijhe ’92 20 – 23

13. Barbaros 20 – 14

14. Vogido 20 – 12

