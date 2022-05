H.V. Grol DS1 – B.W.O. DS1

GROENLO – Zaterdagavond speelden de dames van handbalvereniging Grol thuis tegen de nog ongeslagen koploper BWO uit Hengelo. Geen onbekend team voor trainer Daan. Het team was goed voorbereid, de opdracht was fel beginnen en verder vooral van eigen kunnen uitgaan.

HV Grol begon dus fel en speelde zich naar een 3-0 voorsprong. BWO liet zien niet voor niets kampioenskandidaat te zijn en er ontstond een gelijk opgaande wedstrijd. De dekking stond goed bij HV Grol met een uitstekende keeper Kim in het doel, terwijl aanvallend waar het kon snel de aanval werd opgezocht. Aanvallend speelde HV Grol geconcentreerd, goede kansen werden uitgespeeld en omgezet in doelpunten. De prima leidende scheidsrechter floot bij een 9-10 tussenstand voor de rust en er werd van helft gewisseld.

Het goede spel van de eerste helft doorzetten en er vol voor gaan om het BWO lastig te maken was de opdracht. De tweede helft was het aanvallend zoeken voor een goede mogelijkheid voor HV Grol, terwijl de BWO-aanvalsters dreigend waren en makkelijk scoorden. Een tussenstand van 14-18 was dan ook het gevolg. De dames van HV Grol bleven hard werken voor een goed resultaat. Er volgde een prima fase voor het Grolse team. BWO gaf mandekking op Marijn maar dit werd enkele keren goed opgelost. Bovendien werden de overtalsituaties perfect uitgespeeld en zelfs uit gescoord, zodoende kwam HV Grol terug tot 20-20. Iedereen ging er eens goed voor zitten, want een verrassing zou mogelijk zijn. BWO speelde zich toch weer naar een 2 doelpunten voorsprong (20-22 en 21-23). HV Grol gaf niet op, eerst tekende Karlie vanuit de hoek voor de 22-23 en even later via een mooie combinatie werd het 23-23 door Silke. Een gelijkspel was gezien het spelbeeld van de gehele wedstrijd misschien terecht. De laatste aanval van BWO werd goed verdedigd en daarna werd direct de aanval opgezocht. In de allerlaatste seconden waagde Silke een afstandsschot wat doel trof, 24-23 en einde wedstrijd.

De speelsters vielen elkaar in de armen en maakten een vreugdedansje. Het was gelukt en dit keer was HV Grol de gelukkige winnaar. Het goede spel van de laatste maanden werd hiermee beloond en alle speelsters mogen trots zijn op dit resultaat.

Over 2 weken volgt de laatste wedstrijd van dit seizoen, thuis tegen DHV.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....