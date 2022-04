Heropening (ver)nieuw(d) Achterhoeks Openluchtmuseum

LIEVELDE – Op vrijdag 6 mei heropent het Achterhoeks Openluchtmuseum haar deuren bij Erve Kots. De officiële heropening vindt plaats om 14.00 uur.

Wat is d’r ni’j?

In het afgelopen jaar heeft een vaste ploeg van vrijwilligers en vakmensen het entreepaviljoen verbouwd. De LEADER-subsidie aangevuld door de gemeente Oost Gelre, heeft het mogelijk gemaakt om het museum meer van nu te maken. Zo is er een mindset-beleving waarin het ontstaan van het museum beeldend en belevend wordt verteld. Niet alleen de ontstaansgeschiedenis van het museum waarvan Bernard Weenink de grondlegger is, maar ook hoe het Achterhoekse boerenleven door de eeuwen heen was.

Op het museumterrein zelf zijn de verschillende tijdvakken en de daarbij behorende ambachten in en om de gebouwen te bewonderen. En met een audiotour in de oren, beleef je het boerenleven in het jasje van nu. Bezoekers kunnen ervoor kiezen om de audiotour in het Nederlands, Duits of (natuurlijk) het Achterhoeks te horen, terwijl je je ogen uitkijkt in de gebouwen en op het terrein.

Tijdens de heropening is er muziek van de Achterhoekseband Boi Foi Toch. De band bestaat uit rasechte Achterhoekse muzikanten: Willem te Molder (Bas en zang), Hans Keuper (Monika en zang), Han Mali (Drums en zang) en Paul Kemper (Gitaar en zang).

Voor kinderen is het natuurlijk geweldig om het leven van vroeger te kunnen beleven in het museum. Ook het speelterrein in het centrum van het museumterrein, biedt voor hen ontzettend veel speel, klim- en durfplezier.

Kom kieken!

De officiële opening is om 14.00 uur en zal worden verricht door Burgemeester Annette Bronsvoort.

Het Achterhoeks Openluchtmuseum is te zien op het terrein van Erve Kots aan de Eimersweg 4b in Lievelde.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....