Voorstelling ‘Broos’ voor Mantelzorgers in De Mattelier

GROENLO – In De Mattelier te Groenlo wordt op 5 maart de voorstelling ‘Broos’ gepresenteerd. Deze voorstelling richt zich op ouders van zorgintensieve kinderen uit de gemeenten Aalten, Berkelland, Doetinchem, Oost Gelre en Winterswijk, die een uitnodiging hebben ontvangen om het evenement gratis bij te wonen.

Thema van de Voorstelling

‘Broos’ is een muzikale en ontroerende voorstelling die de uitdagingen van mantelzorg onder de aandacht brengt. Het verhaal is gebaseerd op gesprekken met ouders van zorgintensieve kinderen, waarbij zowel positieve als uitdagende aspecten van mantelzorg worden belicht. De voorstelling verkent het thema van zelfopoffering in de zorg voor een ander.

Een Initiatief van Vijf Achterhoekse Gemeenten

De organisatie van ‘Broos’ is een initiatief van de gemeenten Aalten (Figulus Welzijn), Berkelland, Doetinchem (Mantelzorgcentrale Buurtplein), Oost Gelre en Winterswijk. Het initiatief erkent de inzet van mantelzorgers en biedt inzicht in de ervaringen van mensen die zorgen voor een zorgintensief kind.

De voorstelling zal plaatsvinden in De Mattelier in Groenlo en is gratis toegankelijk voor genodigde mantelzorgers.