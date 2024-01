Vergeetachtigheid, milde geheugenproblemen en dementie

LICHTENVOORDE – Op woensdagavond 24 januari organiseert het Alzheimer Trefpunt Aalten-Oost Gelre–Winterswijk weer een bijeenkomst voor mensen met beginnende vorm van dementie en hun mantelzorgers, hun naasten en andere belangstellenden. Deze maand is het thema: ‘Vergeetachtigheid, milde geheugenproblemen (MCI), dementie’.

Iedereen vergeet wel eens wat. Maar als je ouder wordt kan vergeetachtigheid of geheugenverlies toenemen. Dit zou meer kunnen zijn dan passend bij de leeftijd. Het zou een signaal kunnen zijn voor MCI of beginnende dementie. De verschijnselen van geheugenproblemen kunnen gevoelens van onzekerheid of verdriet met zich meebrengen. Verpleegkundig specialist Moniek Damkot en geriatrieverpleegkundige Sara Gabriël leggen u uit wat het verschil is tussen vergeetachtigheid, MCI en dementie. Er is tijdens de bijeenkomst gelegenheid om vragen te stellen.

Over het Alzheimer Trefpunt in Lichtenvoorde

De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Trefpunt in Lichtenvoorde op de vierde woensdag van de maand. Het Alzheimer Trefpunt is een avond voor en over mensen met dementie en hun naasten. Het is zowel een ontmoetingsplek voor lotgenoten als een informatieve avond voor mantelzorgers en professionals in de zorg. De toegang is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig. Iedereen is welkom, ook en vooral mensen die zelf een vorm van dementie hebben.

Wanneer: woensdag 24 januari 2024

Waar: Cultureel Centrum Den Diek, Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde. (Ingang aan zijde Hamalandhal, Van Der Meer De Walcherenstraat 3)

Hoe laat: van 20.00 uur tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30 uur), aanmelden is niet nodig.

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: (06) 1351 4411

