Voorstelling ‘Potje’ voor peuters in Groenlo

GROENLO – Op zaterdag 9 december, om 10.30 uur, speelt Jertiza Toney de voorstelling ‘Potje!’ in de Bibliotheek Groenlo. De voorstelling is geschikt voor kinderen van 2 t/m 5 jaar. Aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/voorstellingenoostgelre of in de bibliotheekvestiging. Kinderen en ouders graag apart inschrijven en maximaal één (groot)ouder/verzorgende per kind. De voorstelling is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Oost Gelre.

Potje! Op een dag staat er midden in het oerwoud zomaar een potje. En naast het potje ligt een briefje. ‘Op dit potje passen alleen de allerliefste billetjes’, staat erop geschreven. Alle dieren proberen het potje uit, maar de billen van de olifant zijn te groot, de slang heeft helemaal geen billen en de aap weet niet eens wat hij met een potje moet doen. Terwijl de dieren kibbelen, komt er opeens een jongetje tevoorschijn en dan beseffen ze voor wie het potje is bedoeld. ‘Potje!’, een klassieker op het gebied van zindelijkheidstraining, verscheen voor het eerst in 1997 en was het eerste prentenboek van Mylo Freeman. Jeritza Toney vertelt verhalen, zingt en speelt muziek, in nauw samenspel met het publiek. Zij zal op een muzikale wijze deze bestseller vertalen naar een vrolijke en speelse muziektheatervoorstelling voor de allerkleinsten.

