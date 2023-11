Museummatch: blind-daten in Villa Mondriaan

WINTERSWIJK – Wist je dat er maar liefst 52 vrouwen een belangrijke rol hebben gespeeld in het leven van Mondriaan? De schilder is overigens nooit getrouwd geweest. Wel had Mondriaan verschillende relaties, want relaties komen in vele vormen en maten. Daarom organiseert Villa Mondriaan tijdens de museumnacht een uniek blinddate event.

Villa Mondriaan opent haar deuren van 19:30 tot 20:30 voor deelnemers van de blind-date. Potentiële tortelduifjes kunnen zich opgeven door een blind date ticket te kopen bij de reguliere ticketverkoop. Deze ticket heeft dezelfde prijs als een reguliere ticket, maar geeft je wel naast toegang tot twee musea, een date tijdens het blind date uurtje in Villa Mondriaan. Op zoek naar je grote liefde? Of naar een persoon om interesses mee te delen? Grijp dan snel je kans en geef je op!

Na het kopen van een ticket ontvangen deelnemers een bevestigingsmail waarna ze een korte omschrijving geven van zichzelf. Niet onbelangrijk is naar wat voor iemand ze op zoek zijn. Heel de avond is er ruimte om samen wat te drinken en te genieten van live muziek op zaal. Is de date toch niet geslaagd? Dan zijn er voldoende activiteiten om de rest van de avond nieuwe mensen te ontmoeten.

Tijdens de Museumnacht vrijdagavond 8 december zijn de Wereld van Wenters en Villa Mondriaan dé plekken om elkaar te ontmoeten. Van livemuziek tot silent-disco: beide musea bieden deze avond een ruim programma dat toegankelijk is voor iedereen boven de 18 jaar.

Voor meer informatie en kaartjes kijk je op villamondriaan.nl

Bron(nen) & Afbeelding(en)