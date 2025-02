VVV Groenlo tijdelijk naar De Mattelier

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

GROENLO – In Groenlo worden momenteel voorbereidingen getroffen voor een grondige verbouwing en verduurzaming van het stadhuis. Dit heeft gevolgen voor de VVV, die tijdelijk haar vertrouwde locatie in het stadhuis zal verlaten.

Verbouwing en verduurzaming stadhuis

De VVV is momenteel met een inspiratiepunt en kantoor gevestigd in het stadhuis van Groenlo. Dit jaar wordt het gebouw echter grondig verbouwd en verduurzaamd. Geen enkele ruimte blijft daarbij ongemoeid. Zo wordt onder andere de volledige elektra vervangen en komt er een nieuw verwarmingssysteem. Ook krijgen alle ramen nieuwe beglazing. De ontruiming van de bovenverdiepingen is al in volle gang. De gemeenteraad, die normaal in de raadzaal vergadert, en de fracties die in het gebouw kantoor houden, hebben tijdelijk elders onderdak gevonden. Ook het VVV-kantoor verhuist begin maart naar een andere locatie.

VVV naar De Mattelier

De VVV heeft een tijdelijke locatie gevonden in sociaal-cultureel centrum De Mattelier, aan de Mattelierstraat 19 in Groenlo. Tot en met zaterdag 8 maart blijft de VVV in het stadhuis. Vanaf vrijdag 14 maart is de VVV te vinden op de nieuwe locatie in De Mattelier, op de begane grond naast de hoofdingang. Slechts een klein deel van de huidige inrichting kan worden meegenomen, maar bezoekers kunnen uiteraard dezelfde service verwachten als voorheen.

Tijdens gesprekken tussen de VVV en De Mattelier over de verhuizing zijn ook ideeën ontstaan om elkaar te versterken in het aanbod voor toeristen. Dit biedt een mooie kans op samenwerking. De verwachting is dat de werkzaamheden in het stadhuis eind 2025 zijn afgerond, waarna de VVV terugkeert naar haar vertrouwde locatie.

Kerkers blijven open

De historische kerkers onder het stadhuis, een populaire toeristische attractie, blijven tijdens de verbouwing gewoon toegankelijk. De rondleidingen met gids starten vanaf De Mattelier.

Samenwerking met Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog

In april opent het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog zijn deuren in de Oude Calixtuskerk, tegenover het stadhuis. De bedoeling was dat de ticketverkoop in een ruimte in het stadhuis zou plaatsvinden, maar door de verbouwing is dat voorlopig niet mogelijk. Daarom komt er een tijdelijke voorziening op het plein voor de kerk om bezoekers te ontvangen.

Na afronding van de verbouwing krijgt het museum een eigen ingang in het stadhuis, met een doorgang naar de VVV-ruimte. Dit biedt beide partijen de kans om samen te werken, aangezien een grote toestroom van extra toeristen wordt verwacht zodra het museum opent.

