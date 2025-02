Grol neemt revanche op RKZVC

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

GROENLO – In de belangrijkste voetbalderby van dit seizoen binnen de gemeente Oost Gelre heeft Grol revanche genomen op RKZVC uit Zieuwent. In de eerste seizoenshelft verloor Grol met 3-2 op sportpark ‘De Greune Weide’ in Zieuwent. Dit keer was de overwinning voor de ploeg van trainer Arjen Nijman, die in het verleden zelf hoofdcoach was van RKZVC. Op sportpark Den Elshof in Groenlo won Grol overtuigend met 3-0.

Ondanks de kou kwamen enkele honderden toeschouwers naar deze wedstrijd, waarin Bart Wopereis zijn debuut maakte voor Grol, zij het slechts enkele minuten. De thuisploeg nam direct het initiatief en dat leverde in de 16e minuut de openingstreffer op. Thijmen Geurink scoorde vanuit een scrimmage na een hoekschop op slimme wijze: 1-0. Vijf minuten later ontsnapte Grol aan de gelijkmaker toen scheidsrechter Richard Kroesen een door RKZVC geclaimde strafschop niet toekende. Het protest van de bezoekers werd echter snel de kop ingedrukt. Acht minuten later verdubbelde Grol de voorsprong via een aanval over links. Mick Wissink bediende topscorer Luc Berentsen, die koelbloedig afrondde: 2-0.

Berentsen kreeg kort daarna een uitgelezen kans op de 3-0, maar faalde tot teleurstelling van het thuispubliek. Ook in de tweede helft bleef Grol de bovenliggende partij. RKZVC speelde compact en gaf zich niet zomaar gewonnen, maar kon niet voorkomen dat de thuisploeg de score verder uitbreidde. In de 65e minuut besliste Berentsen de wedstrijd definitief met zijn tweede treffer: 3-0. Daarmee kreeg Grol loon naar werken in een vermakelijke wedstrijd.

Opstelling Grol tegen RKZVC:

Doel: Nick Oude Luttikhuis

Verdediging: Davy Schutten (80. Jakob Corts), Thiemo Wessels, Kaj Riteco en Jose Gonzalez (73. Kjell Riteco)

Middenveld: Mark Hietland (73. Jordi Geelink), Tiem Rots en Thijmen Geurink (80. Juul Brummelaar)

Aanval: Yaluca Meusert, Luc Berentsen (aanvoerder) en Mick Wissink (87. Bart Wopereis)

Arbitraal trio:

Scheidsrechter: Richard Kroesen (Nijmegen)

Assistent-scheidsrechters: Bart Huijskes (S.V. Grol) en Raymond Klein Goldewijk (RKZVC)

Scoreverloop:

16’ 1-0 Thijmen Geurink

30’ 2-0 Luc Berentsen

62’ 3-0 Luc Berentsen

Gele en rode kaarten:

Geen

Uitslagen Tweede Klasse F:

Grol – RKZVC 3-0

SC Westervoort – VVG 25 1-2

WSV – AZC 1-2

Quick 1888 – Trekvogels 2-1

VIOD – SDOUC 3-3

SC Varsseveld – Jonge Kracht 0-3

Voorwaarts Twello – Union 2-1

Stand Tweede Klasse F:

SDOUC 15-36 SC Westervoort 15-30 Jonge Kracht 15-26 Grol 15-23 SC Varsseveld 15-23 VIOD 15-22 AZC 15-22 Trekvogels 15-20 WSV 15-20 VVG 25 15-17 Quick 1888 15-17 Union 15-13 Voorwaarts Twello 15-11 RKZVC – 15-10

Vervolgprogramma Grol 1:

Zondag 16 februari Jonge Kracht – Grol (14.00 uur)

Zondag 23 februari Inhaal- en bekerprogramma

Zondag 2 maart Inhaal- en bekerprogramma (Carnaval)

Zondag 9 maart Grol – Voorwaarts Twello (14.30 uur)

Zondag 16 maart SC Varsseveld – Grol (14.00 uur)

Zondag 23 maart Grol – Union (14.30 uur)

Zondag 30 maart Grol – VIOD (14.30 uur)

