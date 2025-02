HCW Dames 1 pakt winst in laatste seconden

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

WINTERSWIJK – Afgelopen zondag speelde HCW Dames 1 een handbalwedstrijd tegen Olympia in Hengelo. Na het gladde warmlopen dachten de dames dat de zaal niet slechter kon zijn, maar helaas bleek dit niet het geval (het was veel glijden). Vol goede moed begon HCW aan de wedstrijd, maar de tegenstander bleek van een ander niveau dan de vorige wedstrijd, die HCW met 21-12 had gewonnen. De verdediging van HCW stond niet scherp, waardoor Olympia er makkelijk doorheen kwam en al snel een paar punten voorstond. Dit bleef zo in de eerste helft, en HCW ging de rust in met een 11-8 achterstand.

In de tweede helft moest de verdediging van HCW beter staan, en dat gebeurde ook: de tegenstander kwam er minder makkelijk doorheen. Toch bleef de achterstand telkens drie punten. In de laatste paar minuten gaven de dames van HCW alles en met nog een minuut te gaan maakten ze de gelijkmaker, waardoor het 19-19 stond.

Met nog maar 20 seconden te gaan ging de tegenstander in de aanval, maar verspeelde de bal. Er was nog één kans voor HCW. Een goed uitgespeelde aanval werd in de laatste seconden benut door Lynn. Met een aangespeelde bal van Indy wist ze te scoren, dwars door de sterke verdediging van Olympia. Olympia waande zich al zeker van de winst, maar zag in de laatste seconden de overwinning uit handen glippen. Zo won HCW de wedstrijd met 19-20!

