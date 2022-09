Wandel mee voor het goede doel

GROENLO – De eerste Achterhoekse ‘Nightwalk’ wordt gehouden op vrijdag 16 september aanstaande in Groenlo. De inloop is vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur wordt er gestart met een warming up. Om 20.00 uur start de wandeling van circa negen kilometer. De opbrengst gaat volledig naar het goede doel Stichting SMOOG.

SMOOG is de afkorting van Stichting MuziekOnderwijs Oost Gelre. De stichting is in 2019 opgericht door de acht muziekverenigingen van Oost Gelre en verzorgt voor de leerlingen van deze verenigingen de muzieklessen. Om kinderen hun muzikale talenten te laten ontdekken, ontwikkelen en plezier in muziek te laten krijgen, wil SMOOG op basisscholen muzieklessen verzorgen. Met de door de Nightwalk ingezamelde gelden kunnen hiervoor de benodigde muziekinstrumenten worden gekocht.

Voorinschrijving

Wandel je mee? In de voorinschrijving kost een startbewijs 7,50 euro per persoon. Je kunt je gelijk inschrijven en je inschrijving betalen. Je kunt uiteraard voor meerdere personen startbewijzen kopen. Enkele dagen na ontvangst van je betaling ontvang je het startbewijs/de startbewijzen op het mailadres dat je hebt opgegeven.

Startbewijs aan de kassa kopen

Je kunt de 16e september ‘s avonds ook een startbewijs kopen aan de kassa. Dan betaal je 10,00 euro per persoon. De start en finish van de eerste Achterhoekse Nightwalk vinden plaats vanaf de Oude Calixtus aan de Mattelierstraat. Een negen kilometer lange route voert je door de sfeervol verlichte Grolse straten en steegjes, dwars door verschillende gebouwen in de binnenstad en door tal van bedrijven die je een uniek inkijkje in hun onderneming geven.

De Nightwalk Oost Gelre wordt een jaarlijks terugkerend evenement dat door de Lionsclub Groenlo-Slingelanden op de derde vrijdag van september wordt gehouden. Elk jaar is er een andere route en worden er andere bedrijven bezocht.

