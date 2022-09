Opnieuw plan voor tijdelijke asielopvang bij De Betteld in Zelhem

ZELHEM – De gemeente Bronckhorst en camping De Betteld in Zelhem willen opnieuw gehoor geven aan een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om tijdelijk een aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de leeftijd van 13 t/m 17 jaar in groepsaccommodatie De Witte Herberg op te vangen. Het gaat om de periode medio november t/m medio maart 2023. Daarna wordt de accommodatie weer door vakantiegangers gebruikt.

“We horen allemaal over de voortdurende acute opvangproblematiek van asielzoekers in Nederland. In het aanmeldcentrum in Ter Apel is te weinig plaats om net aangekomen asielzoekers op te vangen. Ons gemeentebestuur vindt het belangrijk dat we als gemeente en samenleving onze verantwoordelijkheid nemen. De tijdelijke opvang van jonge asielzoekers voor een aantal maanden is volgens ons passend bij de noodsituatie. We hopen dat we met alle betrokkenen de jonge asielzoekers net zoals vorig jaar weer kunnen laten zien wat een mooie samenleving onze gemeente is”, zegt burgemeester Marianne Besselink. Op woensdag 7 september hebben we met de direct omwonenden gesproken en deze bijeenkomst is positief verlopen. Er is afgesproken dat er bij aanvang maximaal 50 jonge asielzoekers geplaatst worden. Dit is gelijk aan het aantal in de afgelopen winterperiode. Er wordt slechts verruimd als dit past bij de mogelijkheden, waarbij ‘rust, orde en veiligheid’ belangrijke waarden zijn. Er zullen maximaal 70 jonge asielzoekers verblijven.

Begeleiding en toezicht

De gemeente, De Betteld en het COA zijn in gesprek om verschillende zaken nader af te spreken, waaronder de werkwijze/begeleiding van het COA ter plekke en het organiseren van activiteiten op de locatie. De direct omwonenden worden hierbij betrokken.

