Nieuwe sponsoren HCW B

WINTERSWIJK – Dit handbalseizoen hebben de HCW B-jongens niet een, maar twee nieuwe sponsoren mogen verwelkomen. Japans Sushi Grill Restaurant OKU Winterswijk heeft het team voorzien van een nieuw tenue en dankzij het bedrijf Pentair schitteren de jongens ook in nieuwe trainingspakken.

Door volle agenda’s konden de sponsoren afgelopen zondag pas officieel worden gepresenteerd bij een thuiswedstrijd van de B-jongens. Het bestuur en de sponsorwerkgroep zijn erg blij met de komst van deze nieuwe sponsoren en kijken uit naar een fijne samenwerking.

OKU Winterswijk is een Japans all you can eat Sushi Restaurant en is gevestigd aan de markt, Ratumsestraat 1.

Pentair is gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en onderhouden van maatwerk pompen en pompsystemen. Het internationale bedrijf is in Winterswijk gevestigd aan de Parallelweg 4, tegenover sporthal de Spoorzone.