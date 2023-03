WHC DS2 – HV Grol DS1

GROENLO – Zaterdagavond speelden de dames van handbalvereniging Grol in Hengevelde tegen WHC 2. De woonplaats van Jitske, na thee en koffie gedronken te hebben ging het richting sporthal. De thuiswedstrijd ging nipt verloren tegen WHC en er had meer ingezeten. Met deze gegevens en vol goede moed begon HV Grol aan de wedstrijd.

Het spel was prima in het begin en het ging gelijk op, alhoewel enkele acties en beslissingen niet mee zaten. Hierna werd het spel onrustig en was het WHC dat de toon zette. HV Grol kwam er helaas niet meer aan te pas en moest toezien dat WHC zich naar een comfortabele voorsprong speelde, bij rust stond het 13-5. Die 5 is veel te weinig en daar werd in de rust met elkaar over gesproken dat dit anders moest. Via wat omzettingen werd aan de tweede helft begonnen. Echter het eerste gedeelte van de tweede helft was niet goed en WHC vergrootte de voorsprong hierdoor naar 21-6. Daarna werd het spel wat beter en werd er via goed opgezette aanvallen 6 keer gescoord (21-12). Deze opleving was van korte duur en HV Grol was niet bij machte dit spel door te zetten. In de slotfase speelde WHC zich naar een verdiende 26-15 voorsprong.

Jammer maar het spel was niet goed deze avond. Er volgen nog 4 wedstrijden, allen tegen teams die wat lager op de ranglijst staan. De dames van HV Grol kunnen veel beter en met zelfvertrouwen moet het de komende wedstrijden aangaan, dan worden de resultaten ook beter.

Aanstaande zaterdag spelen de dames thuis in sporthal den Elshof tegen EHC uit Enschede om 19.00 uur.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl