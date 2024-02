Zaterdag 9 maart is Yada Yada weer terug op “het honk” bij Rockcafé Taste.

GROENLO – Yada Yada voelt zich enorm thuis in Rockcafé Taste en heeft zich inmiddels ontwikkeld tot de meest treffende band in het Herman Brood segment.

De benaming “tribute” band is bij deze band niet meer van toepassing. Zo was Dany Lademacher in 2009 de gitarist bij de band. Na vier jaar de zanger en het gezicht te zijn geweest van de originele band van Brood, de Wild Romance, besluit Stick (Ronald van Beest) in 2016 weer met zijn oude band te gaan toeren. Een overvolle agenda is het gevolg. Waarom? De mensen willen toch een ‘vleugje’ Herman terugzien! Stick benadrukt dat hij beslist géén Herman is, wil zijn of pretendeert te zijn.

Wat is er zo anders aan Yada Yada? Het antwoord hierop is puur de kwaliteit. In de basis spelen gitarist Len Ruygrok, bassist Johnny Vain en drummer Mr. Tumansery. Zanger Stick (ex The (Wild) Romance), die een zeer nauwe band had met Herman, weet als geen ander Brood op het podium te doen herleven.

En dit keer komt Boris van der Lek mee. En dat is niet de minste! Boris van der Lek is een van de meest spelende saxofonisten in Nederland. Op zijn vijftiende bezoekt hij voor het eerst North Sea Jazz en raakt hij gefascineerd door de saxofoon. Hij maakt zich het instrument eigen door mee te spelen met platen uit de grote jazzcollectie van zijn vader. De veelzijdige muzikant speelt vervolgens onder meer in The Boulevard Of Broken Dreams en het daaruit voortkomende de Houdini’s, The Gangbusters, Zappaband Cuccurullo Brillo Brullo en in de bands van Herman Brood, Hans Dulfer en Jules Deelder (Trio Me Reet). Zijn debuutalbum Blue & Sentimental (2005) bevat rustige jazzstandards van onder meer Count Basie, Sonny Rollins, Thelonious Monk en Rodgers & Hart. Vanaf oktober 2006 staat de saxofonist op het podium bij concerten van de Golden Earring.

Open 20:00 uur, aanvang 22:00 uur

Kaarten: : https://rockcafetaste.stager.co/web/tickets

