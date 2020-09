Wie worden de nieuwe Harmen en Bregje?

Gezocht: Jongen en meisje van 9 t/m 12 jaar voor een fotoshoot ter illustratie van het VVV Inspiratiecentrum

GROENLO – Eind 2020 verwacht men in Groenlo het nieuwe VVV Inspiratiecentrum te kunnen openen met als hoofdthema de Slag om Grolle. Om het Inspiratiecentrum in stijl te illustreren wordt er gezocht naar fotomodellen die in de rol willen kruipen van twee kinderen ten tijde van de Slag om Grolle in 1627.

Vier hoofdpersonages

In het nieuwe inspiratiecentrum worden bezoekers op een interactieve manier geïnspireerd over wat er in Groenlo en omgeving te beleven is. Zo vertellen vier hoofdpersonages uit 1627 via luisterfragmenten hun kant van het verhaal van de Slag om Grolle. Dit betreft Fredrik Hendrik, de veroverraar van het Staatse leger, Jean een Franse huurling, Cornelis een inwoner van de stad Grolle (Groenlo) en de kinderen Harmen & Bregje. Behalve Prins Frederik Hendrik zijn alle personages fictief maar geven een realistisch beeld van hoe de Slag om Grolle ieder zijn leven op verschillende wijze beïnvloedde.

Fotoshoot Harmen & Bregje

Harmen en Bregje zijn de twee hoofdpersonages uit de kinderboekenserie van Arend van Dam, een verhaal dat zich afspeelt ten tijde van de 80-jarige oorlog waarbij de stad Grolle (Groenlo) meerdere keren werd veroverd. Naar aanleiding van het boek is de kinderfietsroute ‘Onder Vuur’ ontwikkeld met wederom Harmen en Bregje als hoofdpersonages. Om het inspiratiepunt ook voor kinderen aantrekkelijk te maken is besloten om de personages weer nieuw leven in te blazen en deze een rol te geven in de nieuwe VVV. Daarnaast wordt ook de kinderroute ‘Onder Vuur’ geactualiseerd. Ter illustratie van het inspiratiepunt en de fietsroute zoeken wij fotomodellen, een jongen en een meisje in de leeftijd 9 t/m 12 jaar, die Harmen en Bregje willen representeren. Daarnaast zijn wij ook nog op zoek naar een man tussen de 18 en 25 die als Cornelis, een inwoner van Grolle, gefotografeerd wil worden. Lijkt het je wat om in de rol te kruipen van deze fictieve personages uit het jaar 1627 en ben je beschikbaar op woensdagmiddag 30 september of vrijdagmiddag 2 oktober geef je dan nu op door een mail te sturen naar m.prollius@achterhoek.nl. Opgeven met foto en contactgegevens kan t/m 24 september. De foto is bij voorkeur in authentieke kledij. De selectie van de kandidaten wordt uitgevoerd door de organisatie van de Slag om Grolle.

Inspiratiecentra Achterhoek

Vijf van de 22 VVV-kantoren in de Achterhoek worden momenteel omgebouwd tot inspiratiepunt. De vestigingen in Ulft, Winterswijk en Zutphen gingen Groenlo al voor. De behoefte van de toerist verandert. Tegenwoordig is alle informatie ook op internet te vinden. Daar komt bij dat toeristen steeds meer op zoek zijn naar beleving. Ze willen geïnspireerd worden. In zo’n inspiratiepunt krijgt de toerist een duidelijk beeld van de bijzondere belevenissen in de regio, via interactieve schermen, streekverhalen, bewegende beelden en informatiepanelen. Namens Achterhoek Toerisme begeleidt Patrick Polie van adviesbureau DestinatieX de VVV’s om de informatievoorziening beter aan te laten sluiten bij de veranderde behoefte van de toerist.

