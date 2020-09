Sanne Thijssen draait warm op PSC Lichtenvoorde 

VRAGENDER – Ze zat er acht uur voor in de vrachtwagen om vandaag en morgen aan de start te komen op Paardensportcentrum Lichtenvoorde, maar Sanne Thijssen doet het met plezier. De Limburgse amazone won vanavond, vrijdag, alvast de 1.40m kleine Grote Prijs met Esprit (Sir Scandic). Morgen start ze twee paarden in de 1.45m Grote Prijs.

Het nationaal springweekend in Vragender trekt ruiters uit de regio maar ook van ver daarbuiten. Voor de 1.40m rubriek stonden er 46 op de startlijst en daarvan bleven er slechts zes foutloos. Minder dan verwacht aldus parcoursbouwster Caroline Verhoeven, maar de maximaal toegestane tijd werd nogal eens overschreden. Zouden we de tijdfouten van de ruiters wegstrepen, dan waren er wel vijftien in de barrage teruggekeerd. “Toch heb ik liever dat de ruiters voor de tijd moeten rijden, dan dat ik nog hoger dan 1.40m moet bouwen”, vertelt ze.

Steven Veldhuis had twee ijzers in het vuur in de slotomloop, maar wist niet foutloos te blijven. Ook Piet Raijmakers jr. zag een paal uit de lepels rollen. Dennis van den Brink reed een strakke omloop met El Greco (Diarado) en zou tweede worden. Bert-Jan Zuidema op Fleurabella-V (Diarado) kwam daar net niet aan met 0,31 seconde verschil en pakte de derde prijs. De winnende rit kwam van Sanne Thijssen met de ruig galopperende Esprit.

“Blij mee. Deze merrie is er even uit geweest door een hoefkneuzing. Niks ernstigs dus, maar het duurde wel een tijdje voordat ze daarvan hersteld was. Het leek me wel mooi om haar nu in deze proef te starten. Ik heb best wel wat paarden voor dit niveau en dan loopt zij eerder een proef lager. Het stapje hogerop deed ze dus meteen goed”, vertelt ze, terwijl ze met haar team de vrachtwagen aan het inpakken is voor de terugreis. Haar nieuwe deken, gesponsord door rubriekssponsor Iron Horse Farm van de Canadese Karina Frederiks, gaat natuurlijk ook mee.

Dit weekend is op ‘De Peelbergen’ een internationaal concours, dicht bij Stal Thijssen, maar Sanne koos toch voor Vragender. “Daar rijden we al zo vaak. Dit is net zo mooi, landelijk 1.40m en 1.45m rijden en een stuk goedkoper dan internationaal starten. Die kans krijg je niet heel vaak omdat er niet veel van deze wedstrijden zijn. Het 1.45m is ook echt een toegevoegde waarde aan het programma, zeker voor paarden en jonge ruiters die ervaring moeten opdoen. Anders ga je van een landelijk 1.40m naar een 1.45m ranking proef. Dat gat is zo groot! Internationaal staat ook alles veel technischer, waardoor het sowieso al moeilijker wordt. Nee, ik kom morgen met plezier weer terug.”

De klasse Z werd gewonnen door Steven Veldhuis met Installera Balia, waarmee hij ook in de 1.40m barrage reed. Sanne’s broertje Mans Thijssen werd hier tweede. In het M won Dennis van den Brink, die dus een goede verjaardag had. De nummer één én twee in het L was Lisa de Paauw.

