Elize van de Mheen en Lucas Porter aan kop in 1.40m Double M Stables Small Tour

VRAGENDER – De Double M Stables Small Tour werd opgesplitst in twee groepen vanwege het grote aantal deelnemers. Elize van de Mheen en Lucas Porter kwamen als winnaars uit de bus in de driesterren proef over 1.40m hoogte.

Elize van de Mheen liet er met haar negenjarige Eldorado van de Zeshoek-dochter Kilimanjaro geen twijfel over bestaan. De amazone had slechts 59,88 seconden nodig om het parcours foutloos te doorkruizen. Ze verwees daarmee Lars Kuster en zijn Idylle of Romance naar de tweede plek. De derde prijs werd opgeëist door Wout-Jan van der Schans en de tienjarige A.S. Eden.

Speciale band

Elize van de Mheen vertelt na afloop: “Ik reed lekker mijn rondje en het voelde wel snel, maar het was wel een verrassing dat het er een 1 verscheen op het bord nadat ik over de finishlijn kwam. Kilimanjaro, of Kili zoals wij haar nemen, is ‘one of a kind’. Ze heeft maar één oog en dat betekent dat je als combinatie heel goed op elkaar moet zijn ingesteld. En natuurlijk moet ik er ook rekening mee houden onderweg, want ze ziet aan één zijde niets. We voelen elkaar zo aan, we zijn echt een team geworden. Kili is echt één van mijn favorieten paarden door onze speciale band. We hebben hoe dan ook een supergoed begin van Outdoor Gelderland. Ik ben heel benieuwd wat het weekend ons brengt.”

Verrassing

De Amerikaanse ruiter Lucas Porter ging in groep B met de winst aan de haal. Porter had voor de 1.40m proef zijn achtjarige Lingulio O gezadeld. “Lingulio O is nog een jong paard, maar van nature echt een wedstrijdpaard. Hij wil graag winnen en doet altijd zijn best. Hij kan ook zo makkelijk een snelle ronde neerzetten zonder dat ik te veel van hem vraag. Het was een fijne proef om de week mee te beginnen en de rit voelde fijn. Dat ik hier weg kon lopen met de winst, kwam als verrassing. Het zou super zijn als ik morgen in de 1.45m Manestream Prijs weer een goed resultaat neer kan zetten met Lingulio. Deze klasse sponsor ik namelijk met mijn paardentransportbedrijf Manestream. Ik vind Outdoor Gelderland een prachtig evenement en ben heel blij hier te kunnen rijden en ook als sponsor een steentje bij te dragen. Een mooi resultaat in die klasse zou het helemaal afmaken!

De Tsjechische ruiter Albert Pisarik volgde met zijn hengst Danilo op de tweede plek. Lars Kuster bevestigde met twee plaatsingen in goede vorm te zijn. In het zadel van de merrie Karlotte DDH legde hij in groep B beslag op de derde prijs.