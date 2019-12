Zesde Oliebollenwedstrijd gewonnen door Thomas Wesseler.

Geslaagde ochtend aan het Beneden Kanaal.

De laatste door de Groenlose Hengelsportvereniging georganiseerde wedstrijd in 2019 is een feit. Zondag 22 december is deze gevist aan het beneden kanaal te Eefde, dat het beneden kanaal een water is met potentie blijkt maar weer eens uit de aanmelding. Uit de hele regio, en zelfs uit Duitsland, kwamen de deelnemers. Door een afmelding en twee “gelukszoeker”, twee deelnemers hebben de gok genomen en konden nog mee doen, zijn we de wedstrijd gestart met negentien deelnemers. Een mooi aantal voor een ‘gezelligheid’ wedstrijdje in de ‘winter’. Iedereen was mooi op tijd aanwezig. Terwijl de organisatie aan het uitzetten was konden de deelnemers even een praatje maken en vlak voor het loten was het tijd voor een glaasje Jan’s Foezel en een oliebol.

Om kwart voor acht uur kon er geloot worden en kon iedereen verkassen naar de gelote stek. De negentien deelnemers werden verdeeld tussen de palen en de brug.

Opbouwen maar, alles klaarzetten zodat je tijdens de vier uurs wedstrijd alles binnen handbereik hebt. Daarna de hengels optuigen en peilen maar. De meeste deelnemers haalden de feeder uit de foedraal maar een enkeling pakte de vaste stok. Eenmaal de juiste stek gevonden, markeren zodat je altijd op de zelfde afstand/ diepte vist. Iedereen wilde op een van de laatste wedstrijden in 2019 alles uit de kast halen om een mooi netje vis te kunnen vangen. Mooi schraal, donker lokvoer en een goed gevulde aastafel, met hennep, casters, pieren en maden moesten de vis aan de praat krijgen en houden. Na een uur voorbereiding klonk het beginsignaal en kon er gevist worden. In elk vak werd er vrijwel meteen vis gevangen, maar niet door iedereen.

De meeste deelnemers visten hier tussen de twintig en vijfentwintig meter, en een enkeling zat nog verder in, met korven tussen de 20 en 40 gram. Vanaf het begin er her en der kleine vis gevangen, voor de meeste deelnemers duurde het een dik half uur voordat de eerste beet zich aankondigde. En daarna werd het redelijk stil. Op de hogere nummers was het beter vertoeven dan op de lagere nummers. Geregeld verdween hier een voorn, baars of winde in het leefnet. Op enkele lagere nummers werden half wasjes gevangen. Op de hogere nummers was een deelnemers die er een ving.

Halverwege de wedstrijd werd het op enkele plekken wat beter. De vis liet zich makkelijker verleiden, en de beten waren duidelijker te zien. Op de overige stekken was het peuter, veel veranderen van aas, gewicht van de voerkorf of het kiezen van een andere (kortere) onderlijn.

Om 13:00 uur klonk het eindsignaal en konden de weegploeg aan de slag. In het totaal is er door zeventien deelnemers, twee deelnemers hebben de vangst niet laten wegen, 32360 gram vis gevangen.

Terwijl de organisatie de stand aan het opmaken was genoten de deelnemers van de laatste oliebollen en werd de wedstrijd nog eens dunnetjes over gevist. De nog aanwezige deelnemers waren te spreken over keuze va de locatie en de organisatie kon meerder complimenten in ontvangst nemen. De organisatie kijkt terug op een geslaagde wedstrijden en we kunnen met gepaste trots zeggen dat we een prima wedstrijd neer hebben gezet!

Uitslag Oliebollenwedstrijd 2019:

1. Thomas Wesseler 3060 gr. 2. Henk van Til 2705 gr. 3. Jὒrgen Hackenfort 2565 gr. 4. Rob Beerten 2475 gr. 5. Udo Boll 2465 gr. 6. Ivo te Kortschot 2370 gr.

Het wedstrijdseizoen van de GHV zit er weer op. Achter de schermen zijn we al weer druk bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar daarover later meer.

De eerst volgende activiteit is de Nieuwjaarsreceptie, deze zal plaats vinden op woensdag 8 januari en het is ons wederom gelukt een interessante gastspreker te strikken; Christian Surquin. De avond staat in het teken van het vaste stok vissen, en dan met name het secuur vissen. De nieuwjaarsreceptie begint om 20:00 uur en de koffie staat klaar. Ook niet leden zijn van harte welkom in ons clubgebouw “Het Wilgenpark” , Beltrumseweg 3 a. 7141VJ Groenlo.