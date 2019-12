Zwieren en zwaaien op overdekte kunstijsbaan!

GROENLO – De kunstijsbaan bij Marveld Recreatie in Groenlo is net als andere jaren overdekt. Zo kan er ook geschaatst worden op een regenachtige dag. De kunstijsbaan is al geopend en er kan tot 1 maart 2020 worden geschaatst.

De ijsbaan is toegankelijk voor iedereen, ook als je niet bij Marveld op vakantie bent. De baan is dagelijks geopend van 10.00 tot 22.00 uur. Toegang (incl. schaatsen): € 5,00 p.p. Kleine kinderen met kinder-ijzertjes: € 3,00 per kind. Schaatsen met handschoenen is verplicht.