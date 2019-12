Theatergroep Greppel speelt actuele #metoo voorstelling Blackbird

Donderdag 9 januari in theaterzaal Boogie Woogie Cultuurcentrum Winterswijk

WINTERSWIJK – Blackbird is een prijswinnend theaterstuk van David Harrower over Una die de confrontatie aangaat met haar eerste liefde uit het verleden, Ray. Zij was destijds 12 jaar oud, hij 40. Deze ongelijke verhouding leidde uiteindelijk tot gevangenisstraf voor Ray. Wanneer vinden we als maatschappij dat iemand ‘recht heeft op een nieuw leven’? Wie bepaalt of je slachtoffer bent? Wat zijn de grenzen van liefde? Een actueel onderwerp in de tijd van #metoo.

Lard Adrian (o.a. bekend van Toneelgroep Oostpool) regisseert Blackbird tot een speelse voorstelling in de vorm van een detective, waarbij het publiek continu de mening bij moet stellen. De muziek wordt live gecreëerd door acteur en muzikant Joris Erwich (o.a. bekend van het Laagland). Het stuk wordt gespeeld door Nina Goedegebure (Moeremans en Sons), Rik Luijmes en Joris Erwich.

Op donderdag 9 januari 2020, aanvang 20.00 uur, te zien in de theaterzaal van Boogie Woogie Cultuurcentrum in Winterswijk. Tickets à € 15,00 via info@theaterdestorm.nl of aan de theaterzaal.

Theatergroep GREPPEL

TG Greppel maakt theater over de strijd van de mens om te leven en de poging er iets moois van te maken. Vanuit een optimistisch wereldbeeld onderzoekt het gezelschap de problematieken en thema’s uit de actualiteit, zodat het publiek zichzelf en/of zijn omgeving herkent. Op speelse en muzikale wijze tonen ze het geworstel, de liefde, de tegenslagen en de gedragspatronen. Omdat ze in een steeds meer polariserende samenleving belang hechten aan nuance. TG Greppel heeft een eigen repetitieruimte/theaterzaal in Nijmegen.