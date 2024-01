Fruitbomen voor inwoners Bloemenbuurt Zelhem

ZELHEM – De Bloemenbuurt in Zelhem is een Wijk van de Toekomst. Dat betekent dat we samen met inwoners de wijk duurzamer, klimaatbestendig, energiezuiniger én groener maken. Op initiatief van de buurtwerkgroep kunnen bewoners van de Bloemenbuurt nu een gratis fruitboom ophalen. Aanmelden kan tot 12 februari.

Bewoners van de Bloemenbuurt willen van hun buurt een prettige en groene leefomgeving maken en stelden in de enquête ‘Goed idee voor de Bloemenbuurt’ voor om fruitbomen te planten. Zeker een goed idee waar de werkgroep Groen van de buurt samen met de gemeente graag aan meewerkt! Fruitbomen geven beschutting voor de zon in de hete zomers, zorgen voor betere waterregulering in natte periodes en zijn een toevluchtsoord en woonplaats voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. Met fruitbomen schenken we dus ook aandacht aan biodiversiteit.

Bewoners kunnen kiezen uit een gratis appel-, peren-, kersen- of pruimenboom. 730 adressen in de Bloemenbuurt ontvingen hiervoor een uitnodigingskaart. Aanmelden voor een boom kan tot en met 12 februari. De bewoners halen hun boom vervolgens op bij de voormalige gemeentewerf in Zelhem en planten deze zelf op eigen grond. Hopelijk genieten ze dan in het voorjaar van een appel, kers, peer of pruim uit eigen tuin!