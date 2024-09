HUMMELO / KEPPEL – Op zondag 29 september 2024 vindt de halfjaarlijkse liefhebbers-plantenruilbeurs plaats in Hummelo en Keppel. Tussen 11.00 en 14.00 uur verzamelen plantenliefhebbers zich om hun zorgvuldig gekweekte planten, stekken, en zaailingen te ruilen. Van tuinplanten, vijverplanten, kamerplanten tot groentezaailingen: alles is welkom. Hoe unieker de plant, hoe beter! Het is wel gewenst om de planten van een naam te voorzien, zodat de ontvanger weet welk bijzonder exemplaar hij of zij in handen heeft. Tijdens de ruilbeurs kunnen deelnemers uitgebreid met elkaar praten over de verzorging en de beste plek voor de nieuwe aanwinsten. Dit alles gebeurt met gesloten beurs.

Wat moet je weten voor de ruilbeurs?

Neem je planten mee in een pot of kartonnen doos en zorg ervoor dat je iets hebt om te ruilen. We proberen zoveel mogelijk één-op-één te ruilen, zodat iedereen de kans krijgt om iets nieuws te bemachtigen. Dus kijk alvast in je tuin welke planten je kunt meenemen!

De plantenruilbeurs wordt gehouden tijdens de Pompoendagen van Kwekerij Bandus. De Pompoendagen zijn een sfeervolle en gezellige aangelegenheid met een breed scala aan kraampjes en natuurlijk heel veel pompoenen. De plantenruilbeurs vindt plaats op de parkeerplaats van Kwekerij Bandus, gelegen aan de Sliekstraat 9 in Hummelo.

Voor meer informatie over de plantenruilbeurs, ga naar www.bandus.nl/plantenruilbeurs-hummelo-en-keppel.

