Studenten Tuin & landschap beplanten vijver in schooltuin

Deel dit bericht













DOETINCHEM – Studenten Tuin & landschap van Zone.college mbo in Doetinchem hebben meegewerkt aan de aanleg van een vijver in de schooltuin van het vmbo. In samenwerking met vijverspecialist Valle Verzasca werkten de mbo-studenten aan de vijverbeplanting en het helofytenfilter. Een medewerker van het bedrijf (tevens oud-student van de mbo-opleiding) gaf uitleg over de verschillende planten in het water en in het moerasgedeelte.

Het is niet voor het eerst dat studenten Tuin & landschap aan de slag gaan in de praktijk. Het zogenaamde ‘praktijk-rijk leren’ staat namelijk centraal in de opleiding. Studenten voeren opdrachten uit in en voor de praktijk en maken zo actief kennis met actuele vraagstukken uit de branche. Op dit moment volgen zo‘n 50 mbo-studenten de opleiding Tuin & landschap in Doetinchem. Kennismaken met de opleiding kan tijdens de Open dag op vrijdag 26 november a.s.

Lees ook ....