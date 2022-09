4 dingen die je iPhone kan doen waarvan je niets wist

Smartphones zijn de Zwitserse zakmessen van de technologie geworden en gaan veel verder dan telefoneren en gebeld worden terwijl je onderweg bent. Ja, ze worden vaak beschreven als een minicomputer in je zak of om je nek als je een telefoontasje leer draagt. Maar je hebt ook een radio, een zaklamp – zelfs een waterpas voor als je in huis aan het klussen bent. Een iPhone kan zelfs nog meer doen, zoals je hieronder leest!

Vertalen

Je kunt tekst, spraak of een gesprek vertalen via de app Translate van Apple. Als je tekst of je stem wilt vertalen, tik je op Vertaling en selecteer je een van de tientallen talen waartussen je wilt vertalen. Tik op Tekst invoeren, typ de woorden die je wilt vertalen en tik vervolgens op Ga. Tik in plaats daarvan op het microfoonpictogram om een zin die je wilt vertalen hardop uit te spreken. Tik op de knop met de pijl om de audiovertaling af te spelen. Om een gesprek tussen twee mensen te vertalen, tik je op Gesprek, tik je op het microfoonpictogram en spreek je in een van de twee talen. Je kunt ook op Automatisch vertalen tikken om een gesprek te beginnen waarbij de telefoon automatisch detecteert wanneer je begint en stopt met spreken.

Scannen van documenten

Open de app Notities als je belangrijke documenten over de aankoop van je rugzakken wilt scannen met je iPhone. Tik op het pictogram in de rechterbenedenhoek. Tik op het camerapictogram onder in het scherm en selecteer Documenten scannen. Plaats het document in het zicht van de camera. Als je toestel in de automatische modus staat, wordt het document automatisch gescand. Als je handmatig een scan wilt maken, tik je op de sluitertoets of op een van de volumetoetsen. Als je de randen van de scan wilt aanpassen, sleep je de hoeken zodat ze bij het document passen en tik je op Scannen behouden of Gereed.

Batterijtester voor afstandsbedieningen

Kijk of de batterijen in je tv-afstandsbedieningen genoeg stroom hebben om hun werk te doen. Start de Camera-app en schakel over naar de selfiecamera aan de voorkant, hoewel in sommige gevallen de camera aan de achterkant ook werkt. Richt je afstandsbediening op de camera en houd vervolgens een willekeurige knop op de afstandsbediening ingedrukt. Als het goed is, zie je een roze-paarsachtig licht flikkeren vanaf het uiteinde van de afstandsbediening, de infraroodstraal die signalen naar je tv en andere tech-apparatuur stuurt. Vervang de batterijen van de afstandsbediening als het flikkerende licht bijzonder zwak is of als je helemaal geen licht ziet.

Vergrootglas

Wil je je laptop rugzak graag van dichterbij bekijken? Dat kan met een iPhone! Open de app Magnifier – deze wordt automatisch geladen op telefoons met up-to-date besturingssoftware. Als je het niet op een van je startschermen ziet, ga dan naar je App Library aan het einde van je reeks startschermen en kijk in de map Utilities. Je kunt inzoomen op kleine letters en de helderheid en het contrast aanpassen om het leesbaarder te maken. Veeg omhoog om andere besturingselementen te vinden.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....