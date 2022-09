‘Losse flodders’ winnaar corso Festunique

BELTRUM – Met hun creatie “Bertha 48” pakt wagenbouwgroep de Losse Flodders maar liefst drie prijzen bij Festunique: de eerste prijs van de vakjury, de publieksprijs én ‘De Pluim’: een nieuwe, bijzondere prijs in het Beltrums corso. De vakjury kende de tweede plek toe aan De Toekomst met “Zebrapad” en plaatste Oet Alle Windstreken met “Altijd Prijs” op drie.

Beltrum beleefde tijdens een zonovergoten zondagmiddag een mooie, goedbezochte elfde editie van Festunique. Overduidelijke winnaar van het corso dit jaar is wagenbouwgroep de Losse Flodders. Niet alleen wonnen zij met hun “Bertha 48” de eerste prijs van de jury en kregen zij de meeste stemmen van het publiek; ook werd dit jaar aan hen de bijzondere prijs ‘De Pluim’ uitgereikt. Een nieuwe maar vooral bijzondere prijs in het Beltrumse corso, bedoeld voor de wagenbouwgroep die zich op bijzondere wijze weet te profileren of iets vernieuwends heeft bedacht wat nog niet eerder is vertoond.

De uitslag

De vakjury gaf de creatie van winnaar Losse Flodders 6.440 punten. De nummer 2, De Toekomst kreeg in totaal 6.281 punten en Oet Alle Windstreken kreeg er 6.006. De winnaar van de publieksprijs is tevens Losse Flodders. Het publiek plaatste de wagen van Lintvelde op een 2e plek en Oet Alle Windstreken eindigde als derde in de ogen van het publiek.

Jeugdcorso

De beste creatie van het jeugdcorso was volgens de jury “Beach” van Puck en Suus.

Ringsteken

Maandagochtend werden in Beltrum traditioneel de wedstrijden ringsteken gehouden op de fiets. Ook konden de basisschoolkinderen zich uitleven met de kinderspelen. In de fraai aangeklede feesttent werd de sfeer van zondag voortgezet onder begeleiding van de band MmoozZ.

Grote wagens, vakjury

Losse Flodders, Bertha 48 De Toekomst, Zebrapad Oet Alle Windstreken, Altijd Prijs Vikings, Space Monkeys Lintvelde, Out of the deep The Rising Hoop, Afdalen Klunt, Festival Club Dynamite, Bedreigd Wielderink, Black Box

De Slinge, Multicolor

Grote wagens, publieksprijs

Losse Flodders, Bertha 48 Lintvelde, Out of the deep Oet Alle Windstreken, Altijd Prijs

Jeugdcorso, vakjury

1.Beach, Puck en Suus

2. Wespen Busters, Willem, Finn en Flynn

3. Snelste Ronde, Douwe en Siem

4. Tijdmachine, Mick en Dex

5. Bruder Brothers, Tijn, Jidde, Sten en Siem

6.Boer’n Trots, Mark, Sietse, Wesley en Quint

7. 3 meeeh, Donny, Wytse en Hidde

8. Dik Trom, Tygo en Jelte

9. Legomasters, Jill en Noud

10.De droogroeiers, Sen en Sim

11.Teckel op de bal, Stijn, Jurre, Julian en Sven

12.Stelletje koekebakkers, Catoo en Noortje

13.Girls Only, Reeva, Milou en Kikki

14.Uitstervend?!, Tess, Liv en Max

Jeugdcorso, panelen

Wij houden van Emoji’s, Juul en Mijke Kakel de kip, BSO De Belhamel Regenbooghartje, Yuna en Nikki

Ringsteken fiets (heren)

Eddie Groot Zevert Vincent Klein Gunnewiek Willie Ribbers

Ringsteken fiets (dames)

Mia Heutinck Corine Roerdink Ria Rosing

Ringsteken fiets (jeugd)

Jens Roerdink Wytse Baks Sietse Franken

