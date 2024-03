Literair Café – Schrijfster Bibi Dumon Tak

BREDEVOORT – Afgelopen zomer hebben we haar allemaal gezien in ‘Zomergasten’, waar zij en Theo Maassen een boeiend gesprek voerden: Bibi Dumon Tak, auteur van boeken voor zowel jonge als volwassen lezers. Op vrijdag 22 maart komt ze naar de Koppelkerk.

Persoonlijke boeken voor iedereen

Bibi Dumon Tak gaat grondig te werk. Voor haar boek ‘Rotjongens’, waarin ze jeugdige gedetineerden een stem geeft, liep ze mee in een jeugdgevangenis. Uit haar autobiografische boek ‘De dag dat ik mijn naam veranderde’ spreekt persoonlijke wrok, onmacht en verdriet na de dood van haar zus – Dumon Tak schuwt ook het diep duiken in haar eigen belevingswereld niet.

Vondsten

Bibi Dumon Tak schrijft vooral non-fictie en dan het liefst over dieren. Ze blinkt uit in het vinden van verrassende stilistische vormen, zoals poëzie die waargebeurde verhalen vertelt en de originele vondst dieren over andere dieren te laten vertellen. Met ‘Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda’, waarin dieren spreekbeurten houden over andere dieren, won ze de zilveren griffel en de Woutertje Pieterse Prijs.

Uit haar boeken spreekt overduidelijk plezier door levendigheid en slimme grappen. In de ontroerende, geestige en ontspannen uitzending van Zomergasten liet ze zien dat ze ook als gesprekspartner sprankelt en haar toehoorders meeneemt in haar wondere wereld.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: Vrijdag 22 maart 2024

Aanvang: LET OP: het Literair Café begint deze keer om 19:30, deur open om 19:00

Entree: €10 vvk (excl. servicekosten), € 12,50 aan de deur

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

Meer informatie

info@koppelkerk.nl