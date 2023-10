6 tips voor het onderhouden van je sierbestrating!

Sierbestrating, dat klinkt chique, toch? Maar laten we eerlijk zijn, wie wil er nu geen mooie oprit of terras? Of je nu een prachtige betegelde oase in je tuin hebt of gewoon een bescheiden tuinpad, het is belangrijk om je sierbestrating goed te onderhouden om die glans te behouden. Benieuwd hoe je je sierbestrating in topconditie kan houden? We hebben de volgende 6 tips voor je op een rijtje gezet!

Maak regelmatig schoon

Laten we beginnen met de basics: schoonmaken. Regelmatig je bestrating schoonmaken is belangrijk om vuil, algen en mos te verwijderen! Gebruik gewoon een bezem om vuil en bladeren weg te vegen en spoel je bestrating af met een tuinslang. Tip van flip, gebruik geen hogedrukreiniger, want dat kan de voegen beschadigen.

Voegen onderhouden

De voegen tussen de stenen zijn kwetsbaar. Na verloop van tijd kunnen ze verzakken of verslijten, waardoor onkruid de kans krijgt om te groeien. Controleer regelmatig de voegen en vul ze indien nodig bij met zand of voegmortel. Dit voorkomt niet alleen onkruidgroei, maar zorgt er ook voor dat je bestrating stevig blijft liggen.

Daarnaast kun je ook kiezen voor opsluitbanden, deze zorgen ervoor dat de voegen zo klein mogelijk zijn en de tegels zo dicht tegen elkaar aan zitten. Hoe minder ruimte er tussen de sierbestrating tegels zitten, hoe minder vuil of onkruid zich erdoorheen kan wurmen.

Stop onkruid

Onkruid lijkt wel magisch te groeien tussen de voegen van je sierbestrating, maar gelukkig is het te bestrijden. Gebruik een milieuvriendelijk onkruidbestrijdingsmiddel of ga ouderwets met de hand wieden. Doe dit bij voorkeur op een droge dag zodat het onkruid niet meteen weer terugkomt!

Bescherming tegen groene aanslag

Groene aanslag is een veelvoorkomend probleem op sierbestrating, vooral als je tuin veel schaduw krijgt. Om groene aanslag te voorkomen, kun je een algen- en moswerend middel gebruiken. Let wel op dat je een milieuvriendelijk product kiest om de natuur niet te schaden.

Herstel beschadigingen snel

Het kan gebeuren dat er een steen breekt of dat er een beschadiging optreedt. Los dit snel op door de beschadigde steen te vervangen of te repareren. Zo voorkom je dat het probleem erger wordt en behoud je de sterkte van je bestrating.

Pas op met meubels of voertuigen

Als je tuinmeubilair of voertuigen op je bestrating plaatst, zorg er dan voor dat je beschermende onderzetters of rubberen matten gebruikt om krassen en beschadigingen te voorkomen. Deze eenvoudige voorzorgsmaatregel kan de levensduur van je bestrating aanzienlijk verlengen!

Super interessant! Dit wil je niet missen: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

E-mail