Berkellandse koren vormen nieuw collectief met gemeentesubsidie

BERKELLAND – De gemeente Berkelland heeft uit het transformatiefonds subsidie toegekend aan drie lokale koren: Care for Music, het Eibergs Mannenkoor en het Achterhoeks Gemengd Koor. Deze financiële ondersteuning zal worden gebruikt om het nieuwe collectief ‘Kom Zingen’ te lanceren.

Vorig jaar, in november 2022, gaven het Achterhoeks Gemengd Koor en het Eibergs Mannenkoor aan dat ze bezorgd waren over hun voortbestaan, vooral vanwege het tekort aan mannelijke leden. Een maand later, in december, bespraken deze twee koren samen met Care for Music de mogelijkheid van een gezamenlijke inspanning om deze uitdaging aan te gaan. De samenwerking resulteerde in de oprichting van het collectief met de naam ‘Kom Zingen’.

Het hoofddoel van ‘Kom Zingen’ is om het zingen in een koor te bevorderen en meer mannelijke leden te werven. Als onderdeel van dit initiatief organiseert het collectief in oktober en november vijf gratis zangclinics. Deze clinics zijn bedoeld om geïnteresseerden kennis te laten maken met koorzingen. De workshops vinden plaats op zaterdag 7, 14 en 21 oktober, en 4 en 11 november van 10:00 – 12:00 uur in Kulturhus ’t Stieltjen in Haarlo.

Aanmelden kan via de website www.komzingen.nl of via het e-mailadres info@komzingen.nl.

