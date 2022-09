Directeur Charlotte Rixten vertrekt bij Museum Villa Mondriaan

WINTERSWIJK – Charlotte Rixten (29) vertrekt als directeur bij Museum Villa Mondriaan. Per 1 november is zij benoemd tot Head of Academic Heritage aan de TU Delft. Bij haar vertrek laat zij een museum achter met een brede maatschappelijke rol, tentoonstellingen van belang en een gedegen organisatie. Een museum dat klaar is om verder te groeien in een nieuw hoofdstuk.

Onder Rixtens leiding is het museum diverser en inclusiever geworden. Van kleine stappen als gratis tampons en maandverband op de genderneutrale toiletten tot de ruimte voor nieuwe stemmen en verhalen over de collectie en het erfgoed van Villa Mondriaan. Zo maakte Rixten samen met de voormalige Marokkaanse gastarbeiders een tentoonstelling over hun tijd in het pand aan de Zonnebrink 4, verteld vanuit hun perspectief. Villa Mondriaan is sinds 2021 ook het eerste museum in Nederland dat een audiotour in het Arabisch en Farsi aanbied, waarin moedertaalsprekers hun eigen visie op een werk van Mondriaan delen. Tevens is het museum een geregistreerd lid van de Nederlandse Museumverenging geworden.

Het verhaal van Mondriaan is de afgelopen vier jaar op meer manieren uitgebreid. Zo worden op de museumwebsite zijn werken op een nieuwe manier gepresenteerd. In 2021 werd een nieuwe app en museumguidesysteem gelanceerd. Tijdens de lockdown trad het museum buiten zijn muren met letterlijk de grootste museumzaal: het landschap van Winterswijk waarin 15 werken als het ware teruggeplaatst zijn op de plek waar ze werden gemaakt.

Andere hoogtepunten waren tentoonstellingen met werken van Klaas Gubbels en andere hedendaagse kunstenaars zoals Celine van den Boorn en Louise te Poele. Bij de tentoonstelling van van den Boorn in het ARCO paviljoen stonden de bezoekers letterlijk met de klompen in de modder, net als de vluchtelingen op de werken van van den Boorn. Maar ook tijdgenoten van Mondriaan kwamen aan bod, zoals de tentoonstelling “Toorop: Tussen geloof en hoop”. Hierin stonden de prenten van Toorop centraal, aangevuld met persoonlijke verhalen van de particuliere bruikleengevers. Op 1 oktober opent haar laatste tentoonstelling met werken van de Amsterdamse Joffers.

In samenwerking met kunsthandel Simonis en Buunk toonde Villa Mondriaan tot maart 2022 op zaal het onderzoek naar het mogelijk vroegste werk van Piet Mondriaan, waarbij meer dan 2000 bezoekers stemden of het werk vervaardigd was door Piet of oom Frits Mondriaan.

Charlotte Rixten: ‘Ik heb hier vanaf mijn 25ste zoveel kansen gekregen om, samen met een prachtig team vrijwilligers en vele junior-directeuren en een junior-conservator, een museum neer te zetten zoals ik vind dat het moet zijn: midden in de maatschappij, met meerdere stemmen die hun eigen verhaal vertellen en met volop ruimte voor experiment. Bij Villa Mondriaan is ruimte voor een nieuwe generatie.’

De vacature voor de nieuwe directeur is vooralsnog uitgezet onder de oud junior-directeuren van het museum. Tijdens hun junior-directeur stage hebben zij niet alleen Villa Mondriaan leren kennen, maar volwaardig plaatsgenomen in het directie team. Tot nu toe zijn alle directeuren van Villa Mondriaan geworven onder de junior-directeuren.

