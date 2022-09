Belastingdienst breidt afspraken maken uit met online mogelijkheid

Mensen kunnen vanaf nu ook zelf online een gratis afspraak maken voor persoonlijke hulp bij een belastingkantoor of steunpunt. Dit kan via de contactpagina van de website van de Belastingdienst. “Dit past bij onze dienstverlening om bereikbaar te zijn voor iedereen. Online een afspraak maken kan op ieder moment van de dag, 7 dagen per week en 24 uur per dag”, zegt Bjorn Meijer, unitdirecteur Dienstverlening bij de Belastingdienst.

“Dit kanaal voorziet duidelijk in een behoefte om zélf regie te voeren over het contact met de Belastingdienst. Het verlaagt óók de drempel daartoe”, aldus Meijer.

Sneller persoonlijke hulp op locatie

Bij het online maken van een afspraak staan mensen niet in de wachtrij, waardoor ook andere contactkanalen van de Belastingdienst, zoals de Belasting Telefoon, worden ontlast. De wachttijd bij de Belasting Telefoon is op bepaalde momenten langer dan mensen gewend zijn. Bjorn Meijer: “Burgers kunnen dus snel zelf een gratis afspraak maken voor hulp bij onze 21 balies en 10 steunpunten. De tijdslots, met piekmomenten, zullen we ook goed in de gaten houden en misschien moeten uitbreiden.”

Vanaf nu is het mogelijk, voor iedereen die dat wil, om zelf online een afspraak te maken. “Mensen die liever via de Belasting Telefoon een afspraak maken, kunnen hier uiteraard ook nog steeds terecht”, besluit Bjorn Meijer.

Meer informatie over online afspraken maken

Kijk op de contactpagina van Belastingdienst.nl.

