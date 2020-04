Bredevoort Schittert afgelast

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

BREDEVOORT – Vanwege het Corona-virus en de daarbij horende maatregelen, heeft het bestuur van ‘Bredevoort schittert’ moeten besluiten om de editie 2020 van het ‘Lichtfestival van het Oosten’ (25, 26 en 27 september as.) te annuleren.

Het bestuur wil haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor de bescherming van de gezondheid van de bezoekers van en alle betrokkenen bij het festival. Om ‘Bredevoort schittert’ echt te laten schitteren is een lange en goede voorbereiding nodig. Die is door de huidige maatregelen niet mogelijk.

“Verder weten we dat ondernemers het nu moeilijk hebben en willen we hen niet lastig vallen met sponsoringsvragen.

Natuurlijk vindt het bestuur het erg jammer om dit besluit te moeten nemen. Maar een tijdige keuze geeft in ieder geval duidelijkheid en neemt onzekerheid weg”.

In de tussentijd zit ‘Bredevoort schittert’ niet stil. We hopen in 2021 in goede gezondheid een extra schitterend en knallend ‘Lichtfestival van het Oosten’ te kunnen presenteren.

Gerelateerd berichten