JCI Hamaland: Grensoverschrijdend, jong en ambitieus

WINTERSWIJK – Met de Hamarally op 17 oktober a.s. als installatieproject zet de nieuwe Juniorkamer JCI Hamaland zich op de kaart. De rally is in één dag geheel uitverkocht. JCI biedt jonge ondernemers ruimte voor eigen en maatschappelijke ontwikkeling. Uniek aan deze kamer is dat het zowel Duitse als Nederlandse jonge ondernemers en ondernemende jonge mensen verenigt.

“We zetten JCI Hamaland op de kaart met een evenement dat het mooie van onze regio benadrukt. Een rally is normaal gesproken enigszins een yuppen event, maar onze rally is energieker en uitdagender!” zegt Ian van der Wielen, mede-oprichter van de kamer. De deelnemers – zowel vriendengroepen als gezinnen – zijn heel divers: escape room of puzzel fans, gezinnen die graag meer lokale producenten willen leren kennen en verstokte rallyrijders. Het is een unieke tocht die een andere kant van onze achtertuin laat zien. “Vooral nu in corona-tijd ontdekken mensen dat de eigen regio ook veel te bieden heeft” voegt Van der Wielen toe.

JCI Hamaland is een jaar in oprichting en trekt nog iedere week nieuwe leden aan. Persoonlijke ontwikkeling en een positieve verandering in de wereld om ons heen brengen zijn twee van de doelstellingen van de club. Junior Chamber International heeft 170.000 leden in meer dan 116 landen en heeft als NGO de hoogste advies status bij de VN. Er is veel internationale samenwerking, maar JCI Hamaland is pas de tweede Juniorkamer waar dit ook al direct in de kamer zit. Deze unieke grensoverschrijdende rally wordt ook erkend en ondersteund door Interreg, dat zich inzet voor grensvervaging in Europa. Interreg die de kamer een subsidie heeft verleend om dit samenwerkingsverband op te zetten.

JCI Hamaland is nog op zoek naar jonge ondernemende mensen tot 40 jaar met een grensoverschrijdende interesse. Wil jij de club versterken, bezoek dan voor meer informatie www.jciwjhamaland.eu



Teamleden van JCI Hamaland. Van links naar rechts, Myrthe Stortelers, Tycho Geurkink, Roy Udo, Ian van der Wielen, Martijn Koedam, Casper Sonderen, Kirstin Vermeulen en Charlotte Rixten.