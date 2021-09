SKB staat klaar voor vrouwen die moeten bevallen

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Er is sprake van een toename van het aantal bevallingen in verschillende regio’s in het land. Daarnaast zijn er op meerdere plekken in het land ziekenhuizen die kampen met een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen onder meer door ziekte. Hierdoor hebben zij soms geen of minder plek voor zwangere vrouwen die willen bevallen. Ook bij het SKB Winterswijk is het drukker dan normaal, maar zij kunnen de extra drukte goed aan. Om andere ziekenhuizen te helpen zet het SKB alle zeilen bij en staat klaar om vrouwen uit de regio die moeten bevallen op te vangen.

Ook in het SKB was er in het eerste halfjaar van 2021 een stijging in het aantal bevallingen ten opzichte van de vorige twee jaren. Daarnaast wordt verwacht dat het aantal bevallingen ook de komende paar maanden hoger ligt dan de afgelopen twee jaar. Ondanks dat het de komende periode in het ziekenhuis drukker is met bevallingen uit de regio, biedt het SKB hulp aan zwangeren uit omliggende regio’s als dat nodig is.

Team staat klaar

Het ziekenhuis heeft mogelijkheden om bij te springen als er in andere ziekenhuizen geen plek is. “Wij kunnen de extra drukte aan. Alle zwangeren uit de regio kunnen dus gewoon bij ons terecht om te bevallen”, vertelt teammanager van de vrouw-kindeenheid Ellen ten Have. De afgelopen jaren heeft het ziekenhuis geïnvesteerd in het opleiden van gespecialiseerde verpleegkundigen voor verloskunde en neonatologie. Daarnaast is het ziekteverzuim onder verpleegkundigen in het SKB in het algemeen laag, namelijk 4,1%. “Op de afdeling verloskunde is er op dit moment zelfs helemaal geen ziekteverzuim onder verpleegkundigen, verloskundigen en gynaecologen. Hierdoor kunnen we het goed organiseren en zijn we flexibel om personeel in te zetten als dat nodig is.”

Bevallen in het SKB

Het ziekenhuis heeft inmiddels een aantal vragen voor overname gekregen uit omliggende regio’s. “We doen dan zoveel mogelijk ons best om deze zwangere op te nemen. Dat vraagt soms om aanpassingen zoals het oproepen van extra personeel. Over het algemeen lukt dat goed”, zegt Ellen. Vrouwen die op het punt staan om te bevallen kunnen dus met een gerust hart naar het SKB in Winterswijk komen. Zij worden daar samen met hun partner hartelijk ontvangen.

