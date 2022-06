Daarom zou je voor een e-bike moeten kiezen

Steeds meer mensen kiezen voor een elektrische fiets, ook wel e-bike genoemd. Dat is logisch, want het gebruik van een e-bike biedt gewoon erg vele voordelen, zeker vergeleken met het gebruik van een auto. Als het om de elektrische fiets gaat, heb je tegenwoordig erg veel te kiezen. Door de groei van aanbieders, daalt de prijs en dat is voor veel mensen een extra reden om de aanschaf van een elektrische fiets ook serieus te overwegen.

De voordelen van het gebruik van een elektrische fiets

Er kleven veel voordelen aan het gebruik van een elektrische fiets heren. Zo kun je veel gemakkelijker en ook sneller fietsen. Met een e-bike haal je zomaar een snelheid van maximaal 25 kilometer per uur. Met de elektrische trapondersteuning ben je dus snel op de plek van bestemming. Fietsen voelt op een e-bike veel plezieriger. Bovendien raak je door het gebruik van een dergelijke fiets veel minder snel vermoeid.

Je krijgt zo toch voldoende beweging

Toch krijg je met een e-bike wel degelijk ook jouw dagelijkse beweging. Je gebruikt ook op de elektrische fiets wel degelijk calorieën want je trapt wel degelijk mee. Sterker nog. Omdat het zo prettig fietsen is, ben je al snel geneigd om de fiets vaker te pakken, bijvoorbeeld als je naar de supermarkt gaat. Daardoor krijg je dus wel degelijk extra beweging en verbruik je voldoende calorieën.

Met de e-bike naar school

Ook de jeugdige generatie gebruikt steeds vaker de elektrische fiets om naar school te gaan. Het is gemakkelijker dan de bus. Vaak kun je met de elektrische fiets vaak sneller op school of jouw werk komen dan met de auto. Ook parkeren is geen probleem als je gebruik maakt van de fiets. Bovendien is het gebruik van de fiets veel beter voor het milieu dan het gebruik van een scooter of een auto. Er is veel minder uitstoot van CO2 en bovendien veroorzaak je met de fiets veel minder overlast en lawaai.

Meer aanbieders en meer aantrekkelijke prijzen

Nog een reden om voor de e-bike te kiezen zijn de kosten. Natuurlijk, een elektrische fiets is niet goedkoop en het is wel degelijk een investering. Je krijgt echter niet te maken met benzinekosten of met zoiets als wegenbelasting. En dat is natuurlijk wel goed voor jouw portemonnee. Wist je verder dat je een elektrische fiets gemakkelijk mee te nemen in bijvoorbeeld de trein of de auto? Wil je dus op fietsvakantie, dan is de e-bike ook echt perfect. Tenslotte; je hebt erg veel te kiezen. Er is dus ook voor jou een geschikte elektrische fiets beschikbaar. Bovendien wordt de prijs door het groeiend aantal aanbieders een stuk aantrekkelijker.

Op een speed bike draag je verplicht een helm

En zo zijn er dus genoeg redenen te bedenken om ook voor een e-bike te kiezen. De fietsen worden gewoon steeds beter. Je zou zelfs kunnen overwegen om voor een speed bike te kiezen. Doe je dat, dan kun je zelfs een snelheid van 45 kilometer per uur bereiken Je dient dan wel verplicht een helm te dragen overigens.

