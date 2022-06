Nieuwe mijlpaal bereikt in nieuwbouwproject Careaz

LICHTENVOORDE – Iets minder dan anderhalf jaar na de start van de bouw is op 14 juni het nieuwbouwproject van Careaz in Lichtenvoorde, bestaande uit locaties Antoniushove en het nieuwe Rapenburgerhof, opgeleverd door de aannemer en overgedragen aan de ouderzorgorganisatie.

Midzomer wandeling Op zaterdag 18 juni 2022.

Start op de Markt in Groenlo.

Lengte route: 7 km..

Deelname is gratis.

De zomermaanden worden gebruikt om het gebouw in te richten en geheel woonklaar te maken. Ook wordt de buitenruimte aan de achterzijde van de gebouwen aangelegd. Definitieve aanplanting ervan volgt in het najaar. De bewoners van de tijdelijke huisvesting van Antoniushove en de bewoners van Patronaatshof verhuizen in de tweede helft van september, na de Lichtenvoordse kermis, naar hun nieuwe appartementen.

In de loop van de zomer zal een open dag worden georganiseerd waarop geïnteresseerden de gebouwen kunnen komen bezichtigen.



Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....