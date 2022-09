Een liter diesel voor het eerst duurder dan benzine

Zes simpele tips om zuiniger te rijden

Voor de dieselrijders was het extra schrikken: je betaalt nu meer voor een liter diesel dan voor benzine. Of je nou een diesel- of benzineauto hebt, zuinig rijden blijft belangrijk. Zo bespaar je geld en rij je prettiger. En het is ook nog eens beter voor het klimaat, want je stoot minder CO2 uit.

Wist je dat je veel auto’s handige hulpsystemen hebben om zuiniger te rijden? Bijvoorbeeld de cruise control en de ECO-modus. Als je deze gebruikt, dan bespaar je brandstof. Dat is fijn voor je portemonnee én het klimaat. Met de volgende tips rij je makkelijk zuiniger:

Zet de cruise control aan als je langere tijd veilig kunt doorrijden

Heeft je auto cruise control? Zet ‘m aan als je langere tijd veilig kunt doorrijden. Bijvoorbeeld op de snelweg. De cruise control helpt je om automatisch op gelijke snelheid te rijden. Hierdoor rij je relaxter en verbruik je minder brandstof. Rij zo veel mogelijk in de ECO-modus

Als de ECO-modus aan staat werken de motor én systemen die veel stroom gebruiken, zoals de airco, zo zuinig mogelijk. Zo haal je de meeste kilometers uit een volle tank of accu. Zet het start-stopsysteem aan

Het start-stopsysteem zet de motor uit zodra de auto stilstaat en weer aan zodra je gas geeft. Zo verbruik je geen brandstof als je bijvoorbeeld voor het stoplicht staat te wachten. Bij veel auto’s staat het start-stopsysteem automatisch aan. Heeft je auto geen start-stopsysteem? Zet dan zelf de motor uit wanneer je een tijdje stil moet staan, bijvoorbeeld als je een pakketje moet afleveren of voor een open brug of dichte spoorwegovergang staat. Volg de schakelindicator

De schakelindicator laat op het dashboard zien wanneer je het beste naar een hogere versnelling kan schakelen om zo zuinig mogelijk te rijden. Heeft je auto geen schakelindicator? Schakel dan rond de 2.000 toeren naar een hogere versnelling. Doe voor vertrek de bandencheck

Check jij regelmatig je bandenspanning? Je kunt tot wel € 150,- per jaar op brandstof besparen door je autobanden op de juiste spanning te houden. Je rijdt dan een stuk zuiniger. Lange rit? Doe voor vertrek de bandencheck. Je vindt de adviesspanning voor de banden van jouw auto in het instructieboekje of op een sticker in de deur, op de binnenkant van het tankklepje of op binnenkant van de zonneklep. De adviesspanning is ook te vinden op watismijnbandenspanning.nl. Matig je snelheid

Op de auto(snel)weg kan je flink besparen op je brandstof en energie door je snelheid te matigen. Bij 100 kilometer per uur rij je een stuk zuiniger dan bij 130. Bovendien is het makkelijker om met een gelijke snelheid te rijden. Daardoor rij je zuiniger en relaxter. Let wel op dat je geen gevaarlijke situaties veroorzaakt door té langzaam te rijden.

Lekker op weg

De komende maanden gaan ‘Lekker op weg’-teams het land in om automobilisten te helpen zuiniger te rijden. Daarbij controleren ze gratis de bandenspanning en geven ze de banden lucht als dat nodig is. Hou de lokale media in de gaten om te zien of en wanneer er een team bij jou in de buurt is. Kijk voor meer informatie over zuiniger rijden op lekkeropweg.nu.

Tips voor een duurzamer leven

Door zuiniger te rijden, stoot je minder CO2 uit. Dit draagt bij aan een beter klimaat. Meer tips en informatie om klimaatbewust te leven, zijn te vinden op iedereendoetwat.nl.

