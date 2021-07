Gemeenschappelijke Patiëntenraad Witte Kruis zoekt leden

Deel dit bericht













Heeft u ervaring met de ambulancezorg als patiënt, ex-patiënt, familielid of naaste? Wilt u de belangen van patiënten behartigen en wilt u met Witte Kruis meedenken en adviseren vanuit patiëntperspectief? Dan is de gemeenschappelijke Patiëntenraad Witte Kruis er voor u!

Gemeenschappelijke Patiëntenraad in oprichting

Witte Kruis is verantwoordelijk voor de ambulancezorg, onder andere in regio Noord- en Oost-Gelderland. Witte Kruis vindt het, naast de wettelijke plicht, belangrijk dat het perspectief van de patiënt nog meer wordt meegenomen in het streven om de zorg te verbeteren en kwalitatief goede en veilige zorg te borgen. Daarom wordt er een gemeenschappelijke Patiëntenraad voor de regio’s Noord-Holland Noord, Zeeland en Noord- en Oost-Gelderland opgericht. Na de zomer van 2021 wordt de Patiëntenraad geïnstalleerd. Zorgbelang Inclusief ondersteunt Witte Kruis bij de oprichting van deze Patiëntenraad.

Wat doet de gemeenschappelijke Patiëntenraad?

De Patiëntenraad behartigt de collectieve belangen van alle (toekomstige) patiënten en bestaat uit zes tot acht leden verspreid over de regio’s. De Patiëntenraad spreekt twee tot vier keer per jaar met management en/of bestuur over ontwikkelingen en thema’s binnen de organisatie, zoals bereikbaarheid, toegankelijkheid en communicatie.

Ben u geïnteresseerd? Kijk dan op de website van Zorgbelang Inclusief, bij Vacatures of via deze link: Witte Kruis zoekt leden voor gemeenschappelijke Cliëntenraad in oprichting (zorgbelanginclusief.nl) voor meer informatie over de Patiëntenraad en de profielschets.