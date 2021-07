Bezoek een Gelders museum in de buurt

Deel dit bericht













GELDERLAND – Op vele plekken in Gelderland kom je deze zomer ‘Beleef het Verhaal van Gelderland, bezoek het museum in de buurt’ tegen op bushokjes, op posters bij bibliotheken, VVV’s en op sociale media. Met deze gezamenlijke slogan roepen musea in heel Gelderland bewoners en bezoekers op om langs te komen nu het weer kan. Zij laten graag zien wat zij te bieden hebben, vooral in deze zomerperiode waarin veel Gelderlanders ‘thuis’ vakantie vieren.

Altijd in de buurt

Met ruim honderd musea is de museumdichtheid van Gelderland groot. Er is vrijwel letterlijk overal een museum in de buurt. De diversiteit van de Gelderse musea is groot. Van Tweede Wereldoorlog tot natuur, van prehistorie tot moderne kunst. Over vrijwel elk onderwerp is een museumbezoek mogelijk. Al deze musea vertellen vanuit hun collectie een deel van het verhaal van de Gelderse geschiedenis.

Verhaal van Gelderland

Overal in Gelderland vind je verhalen waarin de kenmerkende landschappen van Gelderland een hoofdrol spelen, van de stuwwallen tot de rivieren. Deze natuurlijke barrières zorgden ervoor dat Gelderland in de geschiedenis telkens het strijdtoneel is geweest; van de Romeinen en de Tachtigjarige Oorlog tot aan de Tweede Wereldoorlog. Maar ook het verhaal van het water wordt verteld door diverse musea. Van heldere beekjes aan de Veluwezoom, waar papiermolens en wasserijen het schone water gebruikten, tot de stoomgemalen in het land van Maas en Waal die het land droog maalden en voor welvaart zorgden.

3D-scans

De campagne “Beleef het Verhaal van Gelderland, bezoek het museum in de buurt” wordt in opdracht van Provincie Gelderland door Erfgoed Gelderland uitgevoerd. Op de posters worden kenmerkende voorwerpen getoond uit Gelderse musea verspreid over de hele provincie. Van het speelgoedvliegtuigje van Joop Levy uit het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten en de Knipmuts van Museum Lunteren tot de Staatse Helm van Slot Loevestein. Op de website van CollectieGelderland zijn de 3D-afbeeldingen van deze voorwerpen en meer tot in detail te bewonderen. Voor het origineel en een stukje van het verhaal van de Gelderse geschiedenis kun je terecht in de Gelderse musea. Kortom, beleef ook zelf het Verhaal van Gelderland en breng binnenkort een bezoek aan het museum in de buurt.