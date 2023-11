Water in de stadsgracht stijgt en droog weer tijdens evenementen

GROENLO – Door de recente hevige regen zijn de kanten van de stadsgracht in Groenlo ondergelopen. De beschoeiing is door het hoge water niet meer te zien. De weersvoorspelling geeft aan dat het minder hard gaat regenen, maar het blijft niet lang droog. Zondag lijkt het wel een droge dag te worden, maar in de loop van de week wordt er weer regen verwacht, wat natuurlijk het waterpeil in de gracht geen goed doet.

Op zaterdag wordt in Groenlo de carnaval, het zogenoemde Elfde van de Elfde XL, en het Sunte Matten, gehouden. Deze dag is er afwisselend zon en bewolking. In de middag, tijdens de Elfde van de Elfde XL blijft het volgens de weervoorspelling waarschijnlijk droog. Ook in de avond, wanneer de kinderen langs de deuren gaan voor het Sunte Matten, blijft het naar verwachting droog. Het kan in de avond wel frisser worden, dus zorg voor warme kleding.

Zondag begint met droog weer en wat zon, maar in de middag gaat het vanuit het zuiden weer regenen. Daarna wordt het weer wisselvallig met meer regen en wind. Zondagmiddag wordt het ongeveer 9 graden. ‘s Nachts en in de vroege ochtend kan het op sommige plekken licht vriezen. Vanaf maandag wordt het warmer, tot ongeveer 13 graden.

