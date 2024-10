Hoe kiest u het juiste behang

Wilt u één of meerdere muren in huis van behang voorzien? Dan moet u eerst behang kopen. Door het grote aanbod kan het alleen lastig zijn om een keuze te maken. U kunt simpelweg een behang kopen dat u mooi vindt, maar de kans is klein dat dit het beste behang is. Wilt u dit voorkomen? Lees dan vooral verder, want in deze tekst helpen wij u het juiste behang te kiezen.

Verdiep u in behangsoorten

Voordat u behang koopt, is het handig om een idee te hebben van de mogelijkheden. Verdiep u daarom altijd eerst in de behangsoorten. U kunt naar een winkel in de buurt gaan, maar ook op een site als Colorstore.nl kijken. Online is het aanbod vaak vele malen groter, waardoor u een beter beeld krijgt van de mogelijkheden.

Door het grote aanbod behang voelt het al snel alsof u zoekt naar een speld in een hooiberg. Om het uzelf makkelijker te maken, bepaalt u wat u wel en niet mooi vindt. Vindt u een effen behang wat saai en wilt u liever een behang met patroon op de muur? Filter hier dan op. Er blijven zo minder behangsoorten over en dat maakt kiezen minder moeilijk.

Houd rekening met de ruimte

Om het juiste behang te kiezen, moet u ook rekening houden met de ruimte. Wilt u een muur in de woonkamer behangen? Dan kunt u hier prima een wat drukker behang voor gebruiken. Felle kleuren of uitdagende patronen misstaan bijvoorbeeld niet in deze ruimte. In de slaapkamer heeft een ‘rustiger’ behang juist de voorkeur. Een behang in een neutrale kleur of een rustig patroon is ideaal voor deze ruimte.

Houd overigens niet alleen rekening met de ruimte zelf, maar ook met de kleuren die u hier gebruikt. Gaat u een ruimte niet volledig onder handen nemen? Zorg er dan voor dat het behang niet vloekt met de kleuren op de andere muren of met accessoires.

Vraag stalen op

Wilt u online behang bestellen? Dan is het altijd verstandig om stalen op te vragen voordat u daadwerkelijk een bestelling plaatst. Op uw scherm kan behang er namelijk heel anders uitzien dan in het echt. Als u stalen aanvraagt, ziet u hoe de kleur in het echt is en kunt u het behang ook voelen. U voorkomt op deze manier dat u behang bestelt dat u eigenlijk helemaal niet mooi vindt.