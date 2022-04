Hugo Wisse is voorleeskampioen van de provincie Gelderland

Hugo Wisse van de Kardinaal Alfrinkschool uit Wageningen heeft op 4 april 2022 de provinciale finale van De Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen. Op 25 mei aanstaande gaat Hugo de provincie Gelderland vertegenwoordigen tijdens de feestelijke landelijke finale van De Nationale Voorleeswedstrijd in Utrecht. Als Hugo wint mag hij zich een jaar lang De Nationale Voorleeskampioen en Kinderdirecteur 2022 van het Kinderboekenmuseum noemen.

Provinciaal voorleeskampioen word je niet zomaar. Hugo heeft het in de voorrondes moeten opnemen tegen maar liefst 448 kinderen uit de provincie. Eerst op school, daarna in de lokale en regionale finales in de Bibliotheek en vervolgens tijdens de provinciale finale. De jury zei over Hugo “ hij heeft zichtbaar plezier in voorlezen, hij vertelt de grapjes in het verhaal zo alsof hij ze zelf ook voor het eerst leest.” Hugo zelf, die voorlas uit Ontzettend irritant van Andy Greffiths, : “wat is het geweldig om mee te doen en dan ook nog te winnen!”

Constance Melissen van Rijnbrink, die de provinciale finale organiseerde, hoopt net als Hugo dat híj op 25 mei tot nieuwe Nationale Voorleeskampioen wordt gekroond. Als de beker naar Gelderland komt is dat een hele eer: de provincie levert de beste voorlezer van Nederland die ook nog een jaar lang kinderdirecteur wordt van het Kinderboekenmuseum. In het 29-jarige bestaan van De Nationale Voorleeswedstrijd heeft twee keer eerder een kandidaat uit Gelderland de landelijke titel gewonnen.

Op 25 mei neemt de kampioen uit Gelderland het op tegen de voorleeskampioenen uit de elf overige provincies. De jury bestaat dit jaar onder anderen uit de Kinderboekenambassadeur en Annabelle Zandbergen (presentator Jeugdjournaal. De finale wordt gepresenteerd door comedian en presentator Edson da Graça.

De Nationale Voorleeswedstrijd

De Nationale Voorleeswedstrijd is een leesbevorderingscampagne van Stichting Lezen in samenwerking met de Bibliotheken. De betrokken organisaties willen met de wedstrijd een breed publiek laten zien dat (voor)lezen niet alleen belangrijk, maar vooral ook erg leuk is. Meer informatie via onze website: www.denationalevoorleeswedstrijd.nl.

