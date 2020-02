In Gelderland 72% van AED’s dag en nacht beschikbaar

Om heel Nederland hartveiliger te maken, zijn er op dit moment nog zo’n 5.000 dag en nacht beschikbare AED’s nodig die zijn aangemeld bij oproepsysteem HartslagNu. Dan zijn er in totaal 25.000 geregistreerde AED’s om in te zetten bij een hartstilstand. We hebben dan, naast voldoende burgerhulpverleners en een landelijk oproepsysteem, de unieke situatie bereikt om iedereen in Nederland binnen de eerste cruciale 6 minuten na een hartstilstand met een AED te kunnen reanimeren. De VriendenLoterij start morgen voor de Hartstichting een nieuwe campagne om deze onontbeerlijke AED’s te werven.

De Hartstichting werkt er al jaren aan om het netwerk van burgerhulpverleners en dag en nacht beschikbare AED’s aangemeld bij het oproepsysteem HartslagNu te vergroten. Wanneer bij een hartstilstand direct 112 wordt gebeld, dan wordt het oproepsysteem HartslagNu in werking gesteld. Burgerhulpverleners in de omgeving van het slachtoffer worden opgeroepen om een AED te halen of meteen naar het slachtoffer te gaan om te starten met reanimeren. Omdat in veel gevallen burgerhulpverleners sneller ter plaatse zijn dan de ambulance, wordt er cruciale tijd gewonnen. De overlevingskansen bij een hartstilstand zijn het grootst wanneer een reanimatie binnen de eerste 6 minuten wordt gestart en er een AED wordt ingezet. Voor een ambulance is dat vaak niet haalbaar.

Gelderland

Gelderland heeft in totaal meer dan 2700 aangemelde AED’s. Daarvan is meer dan 72% 24 uur per dag beschikbaar. In Noord-Oost Gelderland is de dekking op de meeste plekken goed op orde. Hier en daar is nog een extra AED wenselijk. In Apeldoorn en Arnhem zijn nog meerdere AED’s nodig om de dekking overal op orde te krijgen. Lingewaard is een voorbeeld van een gemeente die de dekking goed geregeld heeft. Er zijn hier veel AED’s dag en nacht beschikbaar. Nijmegen is goed op weg, maar kan nog een goede hand vol AED’s extra gebruiken.

Overleving groter met gebruik AED

In opdracht van de Hartstichting heeft marktonderzoeksbureau Ipsos een onderzoek gedaan naar het kennisniveau van Nederlanders over tijdige reanimatie en de aanrijtijden van hulpdiensten. Wat blijkt, het kennisniveau is vrij goed. De meeste Nederlanders schatten goed in dat de reanimatie binnen 6 minuten gestart moet worden om meer succes op overleving te hebben en dat de gemiddelde aanrijtijd van een ambulance in Nederland 8-10 minuten is. Toch denkt nog bijna een kwart van de Nederlanders (23%) dat je meer tijd dan 6 minuten hebt. Terwijl de overlevingskans dan juist aanzienlijk afneemt. Elke minuut later dat een AED wordt ingezet zorgt voor een verlaging van de overlevingskans met 10%.

Marianne Spoelstra, woordvoerder Hartstichting: “We zijn heel blij dat het merendeel van de Nederlanders het belang kent van reanimatie binnen 6 minuten. Voor een duurzaam netwerk is het van belang aandacht te blijven vragen voor de inzet van burgerhulpverleners en dag en nacht beschikbare en geregistreerde AED’s. AED’s moeten goed beheerd en onderhouden worden en ook fluctueren de aantallen burgerhulpverleners nog wel eens door mensen die ofwel stoppen of zich aanmelden. We zetten nu in op het werven van de laatste 5.000 AED’s onder burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Deze AED’s zijn nodig op specifieke plekken waar in een straal van 500 meter nog geen dag en nacht beschikbare AED is. Zo zorgen we voor een dekkend AED-netwerk en kunnen we nog meer levens redden.”

Iedereen kan bijdragen aan een hartveiliger Nederland door mee te spelen met de Vriendenloterij Prijzenbingo.

Over het onderzoek

Deze gegevens zijn gebaseerd op online onderzoek van Ipsos onder een representatieve steekproef van 1052 stemgerechtigde Nederlanders (18+) tussen 24 en 26 januari 2020. De steekproef is representatief op de variabelen geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, regio en werkzaamheid. Weegcorrecties zijn toegepast. De onzekerheidsmarges lopen uiteen van ongeveer 1% tot 3%.