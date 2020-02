Grol DS 1 – Rabobank Orion Volleybal Doetinchem DS3

GROENLO – Afgelopen zaterdag stond er weer een thuis wedstrijd tegen Orion ds3 op de planning. Een lastige wedstrijd de vorige keer, dus we wisten dat het lastig werd.

De eerste set begin moeizaam. Als echte diesels kwamen we laat op gang en stonden op een gegeven moment met 7-1 achter. Op het laatste wisten we toch weer terug te komen naar 23-23. Helaas werd ons harde werken niet beloond en verloren met 23-25.

De tweede set begonnen we sterk. Dit keer was het precies om gekeerd en stonden wij met 7-1 voor. In deze set kwam Orion ook goed terug, maar dit was niet genoeg. Uiteindelijk is de set gewoon met 25-22 voor Grol.

De derde set liep gelijk op, maar helaas zwakte we in het midden van de set af en wist Orion door te zetten. Met 19-25 wist Orion de set te winnen.

In de vierde set waren we vast beraden om te winnen en nog steeds de winst thuis te houden. De hele set ging het tegen elkaar op, totdat het uiteindelijk 30-30 stond. Met goede passes, harde aanvallen en goede rally’s wisten we de set binnen te slepen met 32-30.

De laatste set begon. De vermoeidheid sloeg toe bij beide teams. Grol heeft deze set op karakter binnengesleept met 15-9.

3 Punten hebben we in Groenlo gehouden. Volgende week wordt er om 18.00uur in Rietmolen gespeeld en kunnen natuurlijk alle aanmoediging gebruiken!

