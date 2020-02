Grol H.V. DS2 – Stevo DS3

GROENLO – Afgelopen zaterdag stond voor dames 2 van handbalvereniging Grol de wedstrijd tegen Stevo 3 op het programma.

De dames van Grol stonden tweede in de competitie en waren erop gebrand om alle punten die nog te verdienen waren binnen te halen, om het kampioenschap binnen handbereik te houden. De gasten uit Geesteren stonden bijna onderaan, maar bij handbal is een wedstrijd nooit van tevoren al gespeeld.

Wegens een lange volleybalwedstrijd floot de scheidsrechter ruim een kwartier later dan gepland de wedstrijd aan. De dames van Stevo wisten de verdediging en de keeper de eerste minuten van de wedstrijd meerdere malen te passeren zonder antwoord van de dames van Grol. Hierdoor ontstond er direct een achterstand. Grol wist het doel van Stevo ook enkele keren te vinden, wat in een ruststand resulteerde van 11-13.

Na enkele tactische aanwijzingen en wissels door de begeleidende staf werd er vol vechtlust gestart aan de tweede helft. De dames van Grol waren erop gebrand om de punten in Groenlo te houden. Helaas werden meerdere penalty’s niet benut waardoor de dames tegen een achterstand aan bleven kijken. Ook zat er niet altijd overtuiging in de schoten op doel. Vlak voor het eind van de wedstrijd stond Stevo een doelpunt voor, 20-21.

In de laatste minuut werd een kans om tot een gelijkstand terug te komen, door middel van wederom een penalty, niet benut waardoor de punten meegingen met de dames van Stevo en dames 2 van HV Grol kostbare punten heeft laten liggen.

Na twee weken rust spelen de dames op 29 februari tegen De Lutte.

Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar