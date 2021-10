Activiteiten in Bronckhorst om input op te halen voor Omgevingsvisie

Deel dit bericht













Fotowedstrijd en kraam op weekmarkten

Deze weken staan voor ons in het teken van de Omgevingsvisie: een visie die gaat over de onze toekomstige leefomgeving. Hiervoor organiseren we verschillende activiteiten die gaan over de leefomgeving, de economie en het klimaat in de toekomst. Zoals de fotowedstrijd ‘De verborgen schatten van Bronckhorst’ en we staan met de speciale ‘Omgevingsvisie marktkraam’ op de weekmarkten in Baak, Vorden en Zelhem.

De fotowedstrijd

Met de fotowedstrijd ‘De verborgen schatten van Bronckhorst’ vragen we inwoners, jong en oud(er) welke plekken volgens hen extra aandacht verdienen, de moeite waard zijn om verder te verkennen of waar ze trots op zijn. We roepen hen op een foto van deze bijzondere plek te maken tijdens bijvoorbeeld een wandeling of fietstocht door de gemeente en ons deze toe te sturen via www.bronckhorst.nl/verborgenschatten. Hier staan ook de voorwaarden en meer info over de prijzen, waaronder een polaroidcamera of dinerbon. De wedstrijd duurt de hele maand oktober.

Op de markt

Eerder dit jaar wisselden we al van gedachten met inwoners, ondernemers, experts, maatschappelijke- en belangenorganisaties. Nu gaan we voor de visie graag verder met inwoners in gesprek over gezonde leefomgeving, klimaat, landschap, economie en landbouw. Daarvoor staan we op 7 en 8 oktober 2021 met de speciale ‘Omgevingsvisie marktkraam’ op de weekmarkten in Baak, Vorden en Zelhem met activiteiten voor jong en oud(er). Locaties en tijden van de weekmarkten:

Locatie Datum Parkeerterrein Herfkens Zutphen Emmerikseweg 64, 7223 DJ Baak Donderdag 7 oktober 2021 14.00 – 16.00 uur Weekmarkt Vorden Kerkstraat, 7251 EK Vorden Vrijdag 8 oktober 2021 09.00 – 12.00 uur Weekmarkt Zelhem Stationsplein, 7021 CM Zelhem Vrijdag 8 oktober 2021 14.00 – 16.00 uur

Omgevingswet In 2022 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet bundelt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling. Het gaat dan om regels voor bouwen, wonen, natuur, milieu, wegen, en fietspaden en water. Van de bestaande 26 wetten, gaan we naar 1 wet. De Omgevingsvisie is een belangrijk onderdeel van deze Omgevingswet. Meer informatie: www.bronckhorst.nl/omgevingswet

