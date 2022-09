Kampeerbranche innoveert op Kampeer & Caravan Jaarbeurs

Van 5 tot en met 9 oktober vindt de Kampeer & Caravan Jaarbeurs plaats in Utrecht. Deze editie staat volop in het teken van innovaties op kampeergebied. Zoals een camper met twee verdiepingen en een uitklapbaar terras, een tenttrailer met tentdoek van gerecyclede petflessen en elektrisch aangedreven camperbusjes. Ook is er een vouwwagenboulevard waarin vrijwel alle tenttrailer-merken zijn vertegenwoordigd en een complete verzameling van de meest uiteenlopende daktenten.

Tijdens de beurs is er een speciaal Duurzaamheidsplein ingericht met elektrisch aangedreven camper(van)s van Crosscamp, Tonke, Etarki en Fixxter. Daarnaast wordt tijdens de eerste beursdag voor het eerst de Kampeer Duurzaamheidsprijs uitgereikt.

Duurzaamheid en kamperen

Kamperen is een van de meest duurzame vormen van vakantierecreatie. “Dat kamperen ‘groen’ is, is geen reden voor de kampeerbranche om op de handrem te gaan,” zegt Leo Diepemaat, voorzitter van de branchevereniging KCI (Kampeer & Caravan Industrie). “Zo zie je tijdens de Kampeer & Caravan Jaarbeurs de Nederlandse tentenfabrikant Karsten met tenten uit gerecyclede spijkerbroeken. Dit scheelt 100.000 liter water per tent. Ook vouwwagenfabrikant Smitveld gebruikt nieuw duurzaam tentdoek waarin gerecyclede petflessen zijn verwerkt. Andere voorbeelden zijn de biologische – in plaats van chemische – toiletvloeistoffen van Thetford en Solbio, de O3-module om drinkwatertanks veilig te houden en er zijn diverse fabrikanten van zonnepanelen die hun eigen – groene – energie opwekken. Nog een voorbeeld is het Nederlandse Ventje, dat campervans volledig circulair intimmert met gecertificeerd FSC-hout en waarbij schapenwol als isolatie wordt gebruikt. Kortom aan duurzame innovaties geen gebrek.”

Nog meer innovaties

Tijdens de Kampeer & Caravan Jaarbeurs is er ook veel aandacht voor andere innovaties, zoals oplossingen om lang off-grid te kunnen genieten van de natuur. Zoals nog sterkere – en lichtere – lithium accu’s voor campers die onafhankelijk van de stroompaal willen staan. En draagbare powerkits met zonnepanelen voor mensen die er met de tent, vouwwagen of daktent op uit trekken en toch alle tablets, telefoons en zelfs de Nespresso koffiezetter willen blijven gebruiken. Ook wordt er een wereldprimeur voor het eerst in Nederland getoond, de Hymer Venture S, de stoere 4×4 offroader met op de tweede verdieping een opblaasbaar slaapdak.

Volop daktenten

De populariteit van daktenten blijft maar groeien. Steeds meer mensen ontdekken de flexibiliteit van kamperen op het dak van de auto. Het Nederlandse merk ‘Dare to be Different’ is aanwezig met verschillende soft- en hardcovers en dat geldt ook voor Thule die met maar liefst vijf verschillende daktenten naar de beurs komt, waaronder – primeur – de Thule Approach, met een heel bijzondere vormgeving. Ook het Duitse iKamper is aanwezig met de 3.0-versie van z’n populaire daktent waarvan de hardcover, de koffer waarin de tent gebruiksklaar ligt opgeborgen, nóg meer plaats biedt en waarbij het comfortabele matras is voorzien van een extra isolatielaag zodat je ook ’s winters kunt overnachten op het dak van je eigen personenauto.

Extra informatie

Dat, en meer, zie je Kampeer & Caravan Jaarbeurs, van woensdag 5 tot en met zondag 9 oktober in de Jaarbeurs te Utrecht. Openingstijden 10.00 tot 17.00 uur. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via www.kampeerencaravanjaarbeurs. nl

