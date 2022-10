HCW verwelkomt nieuwe sponsoren

WINTERSWIJK – Afgelopen zondag is de competitie voor zaal handbal weer van start gegaan. HCW hoopt dit jaar weer een normale competitie te kunnen spelen na 2 jaren van alternatieve competitie door corona. Vol trots is de sponsorwerkgroep van HCW dan ook dat zij maar liefst 5 nieuwe sponsors mogen verwelkomen aan de start van dit seizoen. Twee bordsponsors en drie tenue sponsors.

De nieuwe toegevoegde sponsorborden in de sporthal zijn van: Peters Installatietechniek, Metal Skills van Jansen Metal Products en Houthandel Nijweide. Deze laatste is tevens tenuesponsor van HCW Dames 1. Het complete team is zondag in het nieuw gestoken met shirts, trainingspakken en tassen. Constatijn en Maaike Schreiber waren afgelopen zondag aanwezig om met het team op de foto te gaan.

Voor de HCW C-Jongens is er ook een nieuw tenue. Hun sponsor, restaurant Oku Winterswijk, was ook aanwezig om het tenue uit te delen en bos bloemen in ontvangst te nemen. Gui Jin sponsorde al eerder een team en is ook in het verleden lid geweest van onze vereniging.

Aankomende donderdag speelt HCW Dames Mid-week hun eerste wedstrijd om 19:15 uur in de sporthal. Daar zullen zij worden voorzien van trainingsjasjes van Anuschka Coaching. Anuschka speelt zelf ook in het mid-week team, een betere binding met de club kun je niet hebben.

De wedstrijduitslagen zijn wisselend en terug te vinden op de website van HCW: www.hcw.nl

