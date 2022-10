Longa ’30 investeert in de jeugdopleiding

LICHTENVOORDE – Longa ’30 heeft Edwin Susebeek weten te strikken als nieuwe keeperscoördinator. De ervaren keeperstrainer moet voor een kwaliteitsimpuls zorgen voor de jeugdige doelmannen en de trainers. Daarnaast blijft Remco van Leeuwen langer en voor meer uren aan als Hoofd Jeugdopleiding. Daarmee investeert de club flink in de huidige opleiding.

Volgende stap zetten

Bij Longa ’30 staat de jeugdopleiding hoog in het vaandel. Al vele jaren spelen de hoogste elftallen op divisieniveau en krijgen talenten de kans om zich te laten zien in de hoofdmacht. Het eerste elftal bestaat dan ook grotendeels uit eigen opgeleide spelers en zij doen het momenteel uitstekend in de vierde divisie B. Met Susebeek en Van Leeuwen wil Longa ’30 de volgende stap te kunnen zetten. “Zij gaan een belangrijke rol spelen in de verdere algemene ontwikkeling van de jeugdopleiding”, aldus Theo Hulshof, voormalig voorzitter van de Voetbal Technische Commissie (VTC) en inmiddels opgevolgd door Marcel Golstein van het Technisch Hart. “Niet alleen de voetballers zelf worden beter opgeleid, ook de doelmannen en de trainers. Dat moet in de toekomst z’n vruchten gaan afwerpen. En dat verenigingsbreed.”

Keepers ontwikkelen

Vaak wordt er bij de opleiding veelal gekeken naar de voetballers zelf, maar de keepers spelen ook een onmisbare rol in het spelletje. Om ook die groep beter te faciliteren en op te leiden, is de ervaren Susebeek aangesteld als coördinator voor de keepersopleiding. Hij is oprichter van de Gelderse KeepersSchool en heeft gewerkt bij diverse prof- en amateurclubs als De Graafschap, PSV, NEC en Babberich. Onder andere Hidde Jurjus, Sten Kremers en Ties Wieggers heeft hij onder zijn hoede gehad. “Het is een vak apart en het doel is om elke keeper te laten groeien op zijn of haar niveau”, zo geeft hij aan. “Dit doel kan bereikt worden door middel van goed lesmateriaal, professionele begeleiding en op maat gemaakte trainingen, waarbij passie, plezier en prestatie voorop staan.”

Rode draad aanbrengen

“Ik wil, samen met Van Leeuwen en het Technische Hart van Longa ‘30, meer structuur aanbrengen en meer beleid gaan maken”, zo vertelt Susebeek. “Van daaruit gaan we onderin de jeugdopleiding beginnen. Ik wil iets positiefs veranderen qua cultuur binnen de club en op lange termijn wel wat realiseren.” Dat is ook wat Van Leeuwen als doel heeft. “Er is veel talent in de vereniging, maar we moeten als Longa’30 wel een goede structuur bieden”, zo geeft de Hoofd Jeugdopleiding aan die meer uren in de week bij Longa ‘30 aan het werk gaat. “De hoofdtaak voor de komende jaren wordt ook om een rode draad aan te brengen. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van jeugdspelers op allerlei vlakken: technisch, tactisch, fysiek, maar zeer zeker ook qua persoonlijkheid en normen en waarden. Dat is het doel.”

Longa ’30 hoopt met een driejarig contract voor Van Leeuwen en een twee jaar durende overeenkomst met Susebeek deze doelstellingen te behalen.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....